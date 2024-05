U has me uniformë me emblema të Serbisë: Arrestohet e më pas lirohet një person në Leposaviq Një person është arrestuar e më pas është liruar në procedurë të rregullt. Ai është hasur i veshur me uniformë ku kishte të vendosura emblema të Serbisë. Uniforma është konfiskuar. “EKSPOZIM I MATERIALIT TË TURPSHËM DHE OFENDUES- Fsh. Tresava, Leposaviq 18.05.2024 – 10:50. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që është hasur – takuar…