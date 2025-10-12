Rezultatet në Podujevë, sipas exit-pollit të Haxhiut
Me të mbyllur vendvotimet në të gjithë Kosovën, tanimë është bërë edhe publikimi i rezultateve të para në bazë të exit-polleve. Gazetari Baton Haxhiu dhe exit-polli i publikuar në t7 bën të ditur se rezultatet e deritanishme tregojnë: Në bazë të këtij exit-polli del se rezultati në Komunën e Podujevës qëndron kështu: Shpejtim Bulliqi nga…
Lajme
Me të mbyllur vendvotimet në të gjithë Kosovën, tanimë është bërë edhe publikimi i rezultateve të para në bazë të exit-polleve.
Gazetari Baton Haxhiu dhe exit-polli i publikuar në t7 bën të ditur se rezultatet e deritanishme tregojnë:
Në bazë të këtij exit-polli del se rezultati në Komunën e Podujevës qëndron kështu:
Shpejtim Bulliqi nga Vetëvendosje me 47.7%, kurse kandidati i LDK-së me 38.9%./Lajmi.net/