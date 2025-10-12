Rezultatet në Podujevë, sipas exit-pollit të Haxhiut

12/10/2025 19:14

Me të mbyllur vendvotimet në të gjithë Kosovën, tanimë është bërë edhe publikimi i rezultateve të para në bazë të exit-polleve.

Gazetari Baton Haxhiu dhe exit-polli i publikuar në t7 bën të ditur se rezultatet e deritanishme tregojnë:

Në bazë të këtij exit-polli del se rezultati në Komunën e Podujevës qëndron kështu:

Shpejtim Bulliqi nga Vetëvendosje me 47.7%, kurse kandidati i LDK-së me 38.9%./Lajmi.net/

