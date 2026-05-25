Çitaku pas mbështetjes së Limajt për PDK-në: Ajo që na bashkon është më e madhe se çdo dallim

Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka reaguar pasi Fatmir Limaj dhe NISMA Socialdemokrate zyrtarizuan mbështetjen për PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një postimi, Çitaku ka thënë se PDK-ja është e madhe jo vetëm në numra, por edhe në zemër. “Partia Demokratike e Kosovës është e madhe, jo vetëm në numra.…

Lajme

25/05/2026 23:11

Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka reaguar pasi Fatmir Limaj dhe NISMA Socialdemokrate zyrtarizuan mbështetjen për PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit.

Përmes një postimi, Çitaku ka thënë se PDK-ja është e madhe jo vetëm në numra, por edhe në zemër.

“Partia Demokratike e Kosovës është e madhe, jo vetëm në numra. PDK është e madhe në zemër”, ka shkruar ajo.

Tutje, Çitaku ka mirëpritur mbështetjen nga NISMA Socialdemokrate dhe Fatmir Limaj.

“Mirëpresim mbështetjen nga Nisma Socialdemokrate dhe z. Limaj. Sepse ajo që na bashkon është shumë më e madhe se çdo dallim mes nesh”, ka deklaruar ajo. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 25, 2026

Ndërtimet pa leje “fundosin” policë, zyrtarë dhe biznesmenë në Sarandë...

May 25, 2026

Netanyahu: Izraeli do t’i intensifikojë sulmet ndaj Hezbollahut

May 25, 2026

Moti nesër më temperatura deri në 29 gradë Celsius

May 25, 2026

Dita e Përkujtimit, Trump nderon ushtarët amerikanë të vrarë në luftë...

May 25, 2026

Ebola lajmërohet në Itali, autoritet thirrje për kujdes

May 25, 2026

“Dy persona humbën jetën”, Petrit Kllokoqi flet për sfidat në rrugën...

Lajme të fundit

“Nuk kam ndjenja për të”, Indri e lë...

Ndërtimet pa leje “fundosin” policë, zyrtarë dhe biznesmenë...

Muriqi në garë me Yamalin dhe Mbappen për...

Netanyahu: Izraeli do t’i intensifikojë sulmet ndaj Hezbollahut