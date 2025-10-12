Rezultate befasuese në Prishtinë sipas exit-pollit të Haxhiut: 37.7% Rama, kështu renditen të tjerët
Me të mbyllur vendvotimet në të gjithë Kosovën, tanimë është bërë edhe publikimi i rezultateve të para në bazë të exit-polleve.
Gazetari Baton Haxhiu dhe exit-polli i publikuar në t7 bën të ditur se rezultatet e deritanishme tregojnë:
Në bazë të këtij exit-polli del se rezultati në Komunën e Prishtinës kësisoj:
Përparim Rama nga LDK ka 37.7%, kurse Hajrullah Ceku nga Vetëvendosje ka 30.0%.
Ndërsa Uran Ismaili nga PDK-ja ka 26.3%./Lajmi.net/