Rezultate befasuese në Prishtinë sipas exit-pollit të Haxhiut: 37.7% Rama, kështu renditen të tjerët

12/10/2025 19:09

Me të mbyllur vendvotimet në të gjithë Kosovën, tanimë është bërë edhe publikimi i rezultateve të para në bazë të exit-polleve.

Gazetari Baton Haxhiu dhe exit-polli i publikuar në t7 bën të ditur se rezultatet e deritanishme tregojnë:

Në bazë të këtij exit-polli del se rezultati në Komunën e Prishtinës kësisoj:

Përparim Rama nga LDK ka 37.7%, kurse Hajrullah Ceku nga Vetëvendosje ka 30.0%.

Ndërsa Uran Ismaili nga PDK-ja ka 26.3%./Lajmi.net/

