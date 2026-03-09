Ramosaj: Deklarata e Rashiqit na ka shoku, me e bë këtë një kryeministër për hatër të dikujt është e papranueshme

Kryetari i Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, ka reaguar ashpër pas deklaratës së ministrit për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, i cili tregoi se kryeministri Albin Kurti vendosi t’ia transferojë Manastirit të Deçanit 24 hektarë tokë, duke i thënë “Do ta bëjmë këtë për ty”. Ramosaj në emisionin “Kosova Live” e ka quajtur këtë deklaratë…

09/03/2026 16:23

Kryetari i Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, ka reaguar ashpër pas deklaratës së ministrit për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, i cili tregoi se kryeministri Albin Kurti vendosi t’ia transferojë Manastirit të Deçanit 24 hektarë tokë, duke i thënë “Do ta bëjmë këtë për ty”.

Ramosaj në emisionin “Kosova Live” e ka quajtur këtë deklaratë shokuese dhe të papranueshme, duke theksuar se tema e Manastirit është shumë e ndjeshme dhe nuk duhet trajtuar për interesa personale apo politike.

“Na ka shokuar kjo deklaratë. Tema e Manastirit është temë delikate dhe me u qu një kryeministër me bo për hatër të dikujt është e papranueshme dhe pa precedent”, u shpreh Ramosaj, duke shtuar se çështje të tilla duhet të trajtohen me kujdes institucional dhe në përputhje me interesat e shtetit të Kosovës.

