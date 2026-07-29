Brazili po planifikon një ndeshje lamtumire për Neymarin

Federata Braziliane e Futbollit po shqyrton mundësinë e organizimit të një ndeshjeje zyrtare lamtumire për Neymarin, pas vendimit të tij për t’u tërhequr nga Kombëtarja e Brazilit. Sipas raportimit të Globo Esporte, ende nuk është caktuar një datë për zhvillimin e kësaj sfide, pasi 34-vjeçari vazhdon të jetë aktiv në futbollin e klubeve. Megjithatë, drejtuesit…

Sport

29/07/2026 23:40

Federata Braziliane e Futbollit po shqyrton mundësinë e organizimit të një ndeshjeje zyrtare lamtumire për Neymarin, pas vendimit të tij për t’u tërhequr nga Kombëtarja e Brazilit.

Sipas raportimit të Globo Esporte, ende nuk është caktuar një datë për zhvillimin e kësaj sfide, pasi 34-vjeçari vazhdon të jetë aktiv në futbollin e klubeve. Megjithatë, drejtuesit e federatës kanë nisur diskutimet për t’i organizuar një ceremoni të denjë njërit prej futbollistëve më të mëdhenj në historinë e Brazilit.

Neymar i dha fund karrierës me fanellën verdhejeshile pas 130 paraqitjeve dhe 80 golave, duke u bërë golashënuesi më i mirë në historinë e Kombëtares së Brazilit.

Nëse planet realizohen, ndeshja e lamtumirës do të jetë një homazh për karrierën e jashtëzakonshme të sulmuesit, i cili për më shumë se një dekadë ishte figura kryesore e “Seleçaos”.

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