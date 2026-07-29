Ku do të ndalet rryma nesër? – Tregon KEDS

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të enjten, më 30.07.2026 do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik. Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.Ky është orari sipas rajoneve: Prishtinë Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit Nga TS 35/10 kV…

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29/07/2026 23:50

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të enjten, më 30.07.2026 do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik.

Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.Ky është orari sipas rajoneve:

Prishtinë

Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit

Nga TS 35/10 kV Batllava do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J09 Orllani (kodi: 14015002) nga ora 10:00 deri 15:30

Vendet: Kushevit, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalaticë, Brainë, Bervenik, Bllatë, Metergovci 1 dhe 2, Orllan, Vikendicat, Te Zahir Pajaziti.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.

Në TS 110/35/10(20) kV Fushë Kosova

Nga dalja 10 kV Bardhi i Madh do të ndërpritet TS-i:

TS 10/0.4 kV Xhamia Tërmkollët (kodi: 15100018067) nga ora 10:30 deri 15:30

Vendet: Një pjesë e fshatit Bardhi i Madh.

Arsyeja: Punime në projektin “TS Xhamia Tërmkollët” – vendosja e kabllos ABC.

Punime në projekte investive

1.

Nga TS 110/35/10 kV Palaj do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Qyteti (Obiliq) (kodi: 18024002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Vendet: Qyteti i Obiliqit (një pjesë), Mazgiti i Epërm dhe i Ulët, rr. Magjistrale Prishtinë–Mitrovicë, Subotiqi dhe Kijaci.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive. Punime në TS Hashant Kastriot, rregullimi i zbarrave në anën primare dhe sekondare.

2.

Në TS 110/10(20) kV Prishtina 5 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J12 Kodra e Trimave 7 (kodi: 13000006) prej orës 10:00 deri në ora 18:00

Vendet: Kodra e Trimave, Kolovica e Re, Kolovica e Vjetër.

Arsyeja: Energjizimi i TS-së së re.

Pejë

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 35/10 kV Peja II do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Maja e Zezë (kodi: 50051007) nga ora 10:00 deri 11:30

Vendet: Istogu i Poshtëm, Muzhevin Arifaj, Muzhevin Blakaj, Muzhevin Gateri, Muzhevin 1, Ukaj, Dragolevci i Ulët, Luga Kulla, Dragolevc Gateri, Shpatoll, Muzhevin Balaj, Kabashte Tomoc, Sylaj Balaj Lluga, Istogu ETC, Muzhevin Jahaj, Dragolevci i Ri.

Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele.

2.

Nga TS 35/10 kV Peja II do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Sh. Spahija (kodi: 50051001) nga ora 10:00 deri 11:30

Vendet: Lagj. Shaban Spahija.

Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele.

3.

Nga TS 35/10 kV Peja II do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Rugova (kodi: 50051006) nga ora 11:30 deri 13:00

Vendet: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotovë, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Haxhaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu i Kuqishtës.

Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele.

Nga TS 110/10 kV Klinë do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J10 Jashanicë (kodi: 52000003) nga ora 10:00 deri 15:30

Vendet: Pograxh, Qupëv, Jellovc, Resnik, Jashanicë, si dhe Led Light Technology-BRRE.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive – intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron / pastrim i trasesë.

Vërejtje: Ka BRRE!

Punime nga palët e treta

Në TS 110/10 kV Deçan do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J04 Lluka (kodi: 53000009) nga ora 11:00 deri 17:30

Vendet: Fshati Llukë e Epërme.

Arsyeja: Zhvendosja e kabllove TL-TU sipas Z.T.

Ferizaj

Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit

Nga TS 35/10 kV Shtërpca do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J08 Brodi-Gotovusha (kodi: 40044005) nga ora 10:00 deri 15:30.

Vendet: Një pjesë e Shtërpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushicë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viçë, Firaj, Brod.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive – pastrim i trasesë.

Punime në projekte investive

1.

Nga NS 35/10 kV Malishevë do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J04 Carralluka (kodi: 82082051) nga ora 09:00 deri 18:00.

Vendet: Rrugët: 603 Adem Jashari (një pjesë), 605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), 606 Pavarësia (1 konsumator), 610 Hisni Mazreku (1 konsumator). Fshatrat: Carrallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja: Përmirësimi i vërejtjeve të komisionit të pranimit teknik.

Mitrovicë

Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit

Nga NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Martiraj (kodi: 73000009) nga ora 10:00 deri 15:30.

Vendet: Rrugët: Bahri Kuqi, Ismail Qemajli (një pjesë). Fshatrat: Begaj, Gojbulë, Gumnishtë, Karaçë, Novosellë e Begut (një pjesë), Shilovicë, Skromë, Studime, Studime e Ulët dhe Studime e Epërme.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive. Intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.

Gjakovë

Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit

Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J10 Denjë (kodi: 82081007) nga ora 09:00 deri 09:30

Vendet: Fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja: Ndërprerje për shkaqe sigurie, shkyçje të konsumatorëve 6/6.

Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J05 Xërxa (kodi: 82081003) nga ora 10:30 deri 11:00

Vendet: Xërxa – kryesisht konsumatorë komercialë – biznese.

Arsyeja: Ndërprerje për shkaqe sigurie, shkyçje të konsumatorëve 6/6.

Gjilan

Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit

Nga NS 110/20(10 kV) Kamenicë do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Ropotova (kodi: 62000014) nga ora 10:30 deri 13:30

Vendet: Fshatrat: Bozhec, Busavatë, Drenoc, Drenoc i Ulët, Drenoc i Epërm, Dubovë (një pjesë), Gllogoc, Hodec (një pjesë), Miganoc (një pjesë), Pançellë, Petroc, Ranillug, Ropotovë e Madhe, Ropotovë e Vogël dhe Tomanc.

Arsyeja: Ndërprerje për siguri – kalimi i kabllove 10 kV nga kthina ekzistuese e Daljes së Ropotovës në kthinën e re për daljen e re, Dalja e Busavatës.

2.

Në TS 110/10 kV Kamenicë

Nga dalja 10 kV Strezovci – Stabiliment – Ajnovc do të ndërpriten këta TS nga ora 10:00 deri 15:30

NS 10/0.4 kV Meshinë (kodi: 62000005033)

NS 10/0.4 kV Meshinë (kodi: 62000005034)

NS 10/0.4 kV Buxhenicë (kodi: 62000005035)

NS 10/0.4 kV TS i Ri (kodi: 62000005036)

NS 10/0.4 kV Srezoci 1 (kodi: 62000005037)

NS 10/0.4 kV Kosovicë (kodi: 62000005038)

NS 10/0.4 kV Carec (kodi: 62000005039)

NS 10/0.4 kV Bushincë (kodi: 62000005040)

NS 10/0.4 kV Tirincë (kodi: 62000005041)

NS 10/0.4 kV Srezoci 2 (kodi: 62000005042)

NS 10/0.4 kV Krileva 1 (kodi: 62000005047)

NS 10/0.4 kV Krileva 2 (kodi: 62000005048)

NS 10/0.4 kV Leshtar (kodi: 62000005049)

NS 10/0.4 kV Bolec (kodi: 62000005050)

NS 10/0.4 kV Vaganesh (kodi: 62000005051)

NS 10/0.4 kV Kremenata 1 (kodi: 62000005052)

NS 10/0.4 kV Kremenata 2 (kodi: 62000005053)

NS 10/0.4 kV Rahovicë, TS-privat, Lumturim Sylejmani (kodi: 62000005054)

NS 10/0.4 kV Grexhenik (kodi: 62000005055)

NS 10/0.4 kV Srezovci III (kodi: 62000005057)

NS 10/0.4 kV Krilevë (kodi: 62000005059)

NS 10/0.4 kV Strezoc (kodi: 62000005061)

NS 10/0.4 kV Rahovicë, TS-privat, Lumturim Sylejmani (kodi: 62000005063)

Vendet: Meshinë, Buxhenicë, Strezoc, Bushincë, Tirincë, Bolec, Carec, Krilevë, Leshtar, Vaganesh, Kremenatë, Rahovicë.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive. Intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.

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