Ku do të ndalet rryma nesër? – Tregon KEDS
Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të enjten, më 30.07.2026 do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik. Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.Ky është orari sipas rajoneve: Prishtinë Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit Nga TS 35/10 kV…
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Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të enjten, më 30.07.2026 do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik.
Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.Ky është orari sipas rajoneve:
Prishtinë
Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit
Nga TS 35/10 kV Batllava do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J09 Orllani (kodi: 14015002) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Kushevit, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalaticë, Brainë, Bervenik, Bllatë, Metergovci 1 dhe 2, Orllan, Vikendicat, Te Zahir Pajaziti.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
Në TS 110/35/10(20) kV Fushë Kosova
Nga dalja 10 kV Bardhi i Madh do të ndërpritet TS-i:
TS 10/0.4 kV Xhamia Tërmkollët (kodi: 15100018067) nga ora 10:30 deri 15:30
Vendet: Një pjesë e fshatit Bardhi i Madh.
Arsyeja: Punime në projektin “TS Xhamia Tërmkollët” – vendosja e kabllos ABC.
Punime në projekte investive
1.
Nga TS 110/35/10 kV Palaj do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Qyteti (Obiliq) (kodi: 18024002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00
Vendet: Qyteti i Obiliqit (një pjesë), Mazgiti i Epërm dhe i Ulët, rr. Magjistrale Prishtinë–Mitrovicë, Subotiqi dhe Kijaci.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive. Punime në TS Hashant Kastriot, rregullimi i zbarrave në anën primare dhe sekondare.
2.
Në TS 110/10(20) kV Prishtina 5 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J12 Kodra e Trimave 7 (kodi: 13000006) prej orës 10:00 deri në ora 18:00
Vendet: Kodra e Trimave, Kolovica e Re, Kolovica e Vjetër.
Arsyeja: Energjizimi i TS-së së re.
Pejë
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga TS 35/10 kV Peja II do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Maja e Zezë (kodi: 50051007) nga ora 10:00 deri 11:30
Vendet: Istogu i Poshtëm, Muzhevin Arifaj, Muzhevin Blakaj, Muzhevin Gateri, Muzhevin 1, Ukaj, Dragolevci i Ulët, Luga Kulla, Dragolevc Gateri, Shpatoll, Muzhevin Balaj, Kabashte Tomoc, Sylaj Balaj Lluga, Istogu ETC, Muzhevin Jahaj, Dragolevci i Ri.
Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele.
2.
Nga TS 35/10 kV Peja II do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Sh. Spahija (kodi: 50051001) nga ora 10:00 deri 11:30
Vendet: Lagj. Shaban Spahija.
Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele.
3.
Nga TS 35/10 kV Peja II do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Rugova (kodi: 50051006) nga ora 11:30 deri 13:00
Vendet: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotovë, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Haxhaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu i Kuqishtës.
Arsyeja: Testimi i mbrojtjes rele.
Nga TS 110/10 kV Klinë do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J10 Jashanicë (kodi: 52000003) nga ora 10:00 deri 15:30
Vendet: Pograxh, Qupëv, Jellovc, Resnik, Jashanicë, si dhe Led Light Technology-BRRE.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive – intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron / pastrim i trasesë.
Vërejtje: Ka BRRE!
Punime nga palët e treta
Në TS 110/10 kV Deçan do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J04 Lluka (kodi: 53000009) nga ora 11:00 deri 17:30
Vendet: Fshati Llukë e Epërme.
Arsyeja: Zhvendosja e kabllove TL-TU sipas Z.T.
Ferizaj
Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit
Nga TS 35/10 kV Shtërpca do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J08 Brodi-Gotovusha (kodi: 40044005) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Një pjesë e Shtërpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushicë, Paloj, Gotovushë, Drekoci, Viçë, Firaj, Brod.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive – pastrim i trasesë.
Punime në projekte investive
1.
Nga NS 35/10 kV Malishevë do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J04 Carralluka (kodi: 82082051) nga ora 09:00 deri 18:00.
Vendet: Rrugët: 603 Adem Jashari (një pjesë), 605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), 606 Pavarësia (1 konsumator), 610 Hisni Mazreku (1 konsumator). Fshatrat: Carrallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë dhe Vërmicë e Malishevës.
Arsyeja: Përmirësimi i vërejtjeve të komisionit të pranimit teknik.
Mitrovicë
Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit
Nga NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Martiraj (kodi: 73000009) nga ora 10:00 deri 15:30.
Vendet: Rrugët: Bahri Kuqi, Ismail Qemajli (një pjesë). Fshatrat: Begaj, Gojbulë, Gumnishtë, Karaçë, Novosellë e Begut (një pjesë), Shilovicë, Skromë, Studime, Studime e Ulët dhe Studime e Epërme.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive. Intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.
Gjakovë
Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit
Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J10 Denjë (kodi: 82081007) nga ora 09:00 deri 09:30
Vendet: Fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).
Arsyeja: Ndërprerje për shkaqe sigurie, shkyçje të konsumatorëve 6/6.
Nga TS 35/10 kV Xërxa do të ndërpritet:
Dalja 10 kV J05 Xërxa (kodi: 82081003) nga ora 10:30 deri 11:00
Vendet: Xërxa – kryesisht konsumatorë komercialë – biznese.
Arsyeja: Ndërprerje për shkaqe sigurie, shkyçje të konsumatorëve 6/6.
Gjilan
Punime të domosdoshme për sigurinë e sistemit
Nga NS 110/20(10 kV) Kamenicë do të ndërpritet:
Dalja 10 kV Ropotova (kodi: 62000014) nga ora 10:30 deri 13:30
Vendet: Fshatrat: Bozhec, Busavatë, Drenoc, Drenoc i Ulët, Drenoc i Epërm, Dubovë (një pjesë), Gllogoc, Hodec (një pjesë), Miganoc (një pjesë), Pançellë, Petroc, Ranillug, Ropotovë e Madhe, Ropotovë e Vogël dhe Tomanc.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri – kalimi i kabllove 10 kV nga kthina ekzistuese e Daljes së Ropotovës në kthinën e re për daljen e re, Dalja e Busavatës.
2.
Në TS 110/10 kV Kamenicë
Nga dalja 10 kV Strezovci – Stabiliment – Ajnovc do të ndërpriten këta TS nga ora 10:00 deri 15:30
NS 10/0.4 kV Meshinë (kodi: 62000005033)
NS 10/0.4 kV Meshinë (kodi: 62000005034)
NS 10/0.4 kV Buxhenicë (kodi: 62000005035)
NS 10/0.4 kV TS i Ri (kodi: 62000005036)
NS 10/0.4 kV Srezoci 1 (kodi: 62000005037)
NS 10/0.4 kV Kosovicë (kodi: 62000005038)
NS 10/0.4 kV Carec (kodi: 62000005039)
NS 10/0.4 kV Bushincë (kodi: 62000005040)
NS 10/0.4 kV Tirincë (kodi: 62000005041)
NS 10/0.4 kV Srezoci 2 (kodi: 62000005042)
NS 10/0.4 kV Krileva 1 (kodi: 62000005047)
NS 10/0.4 kV Krileva 2 (kodi: 62000005048)
NS 10/0.4 kV Leshtar (kodi: 62000005049)
NS 10/0.4 kV Bolec (kodi: 62000005050)
NS 10/0.4 kV Vaganesh (kodi: 62000005051)
NS 10/0.4 kV Kremenata 1 (kodi: 62000005052)
NS 10/0.4 kV Kremenata 2 (kodi: 62000005053)
NS 10/0.4 kV Rahovicë, TS-privat, Lumturim Sylejmani (kodi: 62000005054)
NS 10/0.4 kV Grexhenik (kodi: 62000005055)
NS 10/0.4 kV Srezovci III (kodi: 62000005057)
NS 10/0.4 kV Krilevë (kodi: 62000005059)
NS 10/0.4 kV Strezoc (kodi: 62000005061)
NS 10/0.4 kV Rahovicë, TS-privat, Lumturim Sylejmani (kodi: 62000005063)
Vendet: Meshinë, Buxhenicë, Strezoc, Bushincë, Tirincë, Bolec, Carec, Krilevë, Leshtar, Vaganesh, Kremenatë, Rahovicë.
Arsyeja: Mirëmbajtje preventive. Intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.