Ferati: Presidenti duhet të jetë i LDK-së

Sekretari i përgjithshëm i LDK-së, Ilir Ferati se posti i presidentit duhet t’i takojë LDK-së në rast të një marrëveshjeje eventuale me Lëvizjen Vetëvendosje.  “Është parim dhe është kriter që një parti të mos i udhëheqë të tri pozitat kryesore. Kjo është marrëveshje që ka me garantu për një kohë të caktuar stabilitetin institucional të Kosovës.…

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29/07/2026 23:02

Sekretari i përgjithshëm i LDK-së, Ilir Ferati se posti i presidentit duhet t’i takojë LDK-së në rast të një marrëveshjeje eventuale me Lëvizjen Vetëvendosje.

 “Është parim dhe është kriter që një parti të mos i udhëheqë të tri pozitat kryesore. Kjo është marrëveshje që ka me garantu për një kohë të caktuar stabilitetin institucional të Kosovës. Bëhet fillimisht duke e zgjidhur pjesën e arsyes kryesore për të cilën kemi shkuar në zgjedhje, e që është presidenti i Republikës së Kosovës. Si parim, mendoj që është ndërtuar e tillë edhe si opinion politik i LDK-së për publikun dhe prapë ndaj besimin që duhet të jetë i LDK-së presidenti”, tha Ferati në “Rubikon”, në Klan Kosova.

Ai shtoi se LDK-ja po punon për ndërtimin e kritereve që do ta konturonin një marrëveshje të mundshme dhe do të krijonin siguresa, bazuar në përvojat e mëhershme.

I pyetur nëse pret përçarje brenda LDK-së pas zhvillimeve të fundit, Ferati u përgjigj shkurt: “As nuk kam pritshmëri, as nuk kam informacion.”

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