Punëtori në Fushë Kosovë bie nga lartësia – Policia, Prokuroria e Inspektorati i Punës nisin hetimet

08/05/2026 20:03

Një rast i rëndë ka ndodhur sot në Fushë Kosovë, ku një person ka rënë nga një objekt ku ka qenë duke punuar.

Këtë e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë, Flora Ahmeti.

‘’Sot rreth orës 17:00, kemi pranuar informatën se një person ka rënë nga një lartësi (objekt) në Fushë Kosovë, derisa ishte duke punuar.’’, ka thënë ajo.

E njëjta, ka shtuar se punëtori është dërguar në QKUK, kurse policia, prokuroria e inspektorati i punës kanë nisur hetimet.

‘’Personi i lënduar është dërguar në QKUK, për trajtim mjekësor, ndërkohë që policia në koordinim me prokurorinë dhe Inspektoriatin e Punës kanë nisë një hetim lidhur me këtë rast’’, ka përfunduar Ahmeti.

