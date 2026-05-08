Pentagoni paralajmëron publikimin e dosjeve për UFO-t dhe jetën jashtëtokësore
Departamenti i Luftës i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar nisjen e një procesi të gjerë për publikimin e dosjeve qeveritare që lidhen me fenomenet ajrore të paidentifikuara (UAP), UFO-t dhe mundësinë e jetës jashtëtokësore.
Sipas një deklarate të publikuar më 8 maj 2026, iniciativa po zhvillohet pas një direktive të presidentit amerikan, Donald Trump, i cili kërkoi “transparencë të plotë” për informacionet që posedon qeveria amerikane mbi këto çështje.
“Do t’i udhëzoj Departamentet dhe Agjencitë përkatëse që të fillojnë procesin e identifikimit dhe publikimit të dosjeve qeveritare që lidhen me jetën aliene dhe jashtëtokësore, fenomenet ajrore të paidentifikuara dhe objektet fluturuese të paidentifikuara”, thuhet në deklaratën e Trump.
Në njoftim bëhet e ditur se Departamenti i Luftës, në bashkëpunim me Zyrën e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare (ODNI), do të mbikëqyrë procesin e kërkimit, shqyrtimit, deklasifikimit dhe publikimit të dokumenteve historike që lidhen me UAP.
Autoritetet amerikane thanë se bëhet fjalë për një “ndërmarrje të paprecedentë”, që përfshin shqyrtimin e dhjetëra milionë dokumenteve, shumë prej të cilave ekzistojnë vetëm në formë fizike dhe datojnë prej dekadash.
Sipas deklaratës, materialet do të publikohen në faza, çdo disa javë, sapo të përfundojë procesi i deklasifikimit.
“Materialet e arkivuara këtu janë raste të pazgjidhura, që do të thotë se qeveria nuk është në gjendje të marrë një përcaktim përfundimtar mbi natyrën e fenomeneve të vëzhguara”, thuhet në dokument.
Sekretari amerikan i Luftës, Pete Hegseth, deklaroi se publikimi i dosjeve synon të sjellë “transparencë të paparë” për publikun amerikan.
“Këto dosje, të fshehura pas klasifikimeve, kanë nxitur prej kohësh spekulime të justifikuara – dhe është koha që populli amerikan ta shohë vetë këtë”, tha Hegseth./Lajmi.net/