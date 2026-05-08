Musliu për skandalin e Bashës: Duhet t’i largojmë këta njerëz që s’lanë gjë pa përdhosur

Ish-deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka reaguar ndaj skandalit të Dimal Bashës që kishte vendosur Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës prapa një krevati të zyrës. Musliu ka thënë se Deklarata nuk e ka vendin të fshehur pas “kauqit”. “Duhet t’i largojmë këta njerëz që nuk lanë asgjë pa përdhosur. Deklarata e Pavarësisë nuk e ka…

Lajme

08/05/2026 20:27

Ish-deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka reaguar ndaj skandalit të Dimal Bashës që kishte vendosur Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës prapa një krevati të zyrës.

Musliu ka thënë se Deklarata nuk e ka vendin të fshehur pas “kauqit”.

“Duhet t’i largojmë këta njerëz që nuk lanë asgjë pa përdhosur. Deklarata e Pavarësisë nuk e ka vendin të fshehur pas “kauqit” në institucionet e shtetit”, ka thënë Musliu.

“Kur përçmohet simboli më i shenjtë i Republikës, aty nuk kemi më vetëm papërgjegjësi, kemi degradim të shtetit”, ka thënë ajo.

Artikuj të ngjashëm

May 8, 2026

Gërvalla: Para zgjedhjeve thonë se GUXO nuk ekziston, pas tyre na...

May 8, 2026

Trump njofton për armëpushim treditor mes Rusisë e Ukrainës: Do shkëmbehen...

May 8, 2026

Me Berishën në ballë, PD-ja nis protestën e radhës në Tiranë

May 8, 2026

Pentagoni paralajmëron publikimin e dosjeve për UFO-t dhe jetën jashtëtokësore...

May 7, 2026

Trump i jep afat BE-së deri më 4 korrik për marrëveshjen tregtare

May 7, 2026

Ndryshimet në rekrutimin ushtarak, studentët gjermanë dalin sërish në rrugë: Merz...

Lajme të fundit

Gërvalla: Para zgjedhjeve thonë se GUXO nuk ekziston,...

Trump njofton për armëpushim treditor mes Rusisë e...

Me Berishën në ballë, PD-ja nis protestën e radhës në Tiranë

Peci i mbledh “strukturat” në Mitrovicë për të...