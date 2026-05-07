Trump i jep afat BE-së deri më 4 korrik për marrëveshjen tregtare

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se Bashkimi Evropian ka afat deri më 4 korrik për të zbatuar plotësisht marrëveshjen tregtare me SHBA-në, përndryshe do të përballet me “tarifa shumë më të larta”. Deklarata erdhi pas një bisede telefonike me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, të enjten në mbrëmje.…

Bota

07/05/2026 23:51

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se Bashkimi Evropian ka afat deri më 4 korrik për të zbatuar plotësisht marrëveshjen tregtare me SHBA-në, përndryshe do të përballet me “tarifa shumë më të larta”.

Deklarata erdhi pas një bisede telefonike me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, të enjten në mbrëmje.

Trump shtyu kështu kërcënimin e bërë javën e kaluar për rritjen e tarifave ndaj veturave të prodhuara në BE nga 15% në 25%.

“Kam pritur me durim që BE-ja të përmbushë pjesën e saj të marrëveshjes historike tregtare që arritëm në Turnberry të Skocisë. U bë një premtim që BE-ja do t’i ulte tarifat në zero”, shkroi Trump në rrjetet sociale.

Ai shtoi se ka pranuar t’i japë von der Leyen afat deri në 4 korrik, që përkon me 250-vjetorin e SHBA-së.

Sipas marrëveshjes së arritur verën e kaluar, BE-ja u zotua të ulë tarifat për mallrat amerikane, ndërsa SHBA-ja pranoi një tarifë prej 15% për shumicën e produkteve të BE-së.

Parlamenti Evropian dhe shtetet anëtare janë duke negociuar legjislacionin që do të mundësonte heqjen e tarifave. Një raund bisedimesh dështoi të mërkurën, megjithatë ligjvënësit thanë se ka progres drejt një zgjidhjeje.

Në reagimin e saj, Ursula von der Leyen tha se të dyja palët mbeten të përkushtuara për zbatimin e marrëveshjes.

“Po bëhet progres i mirë drejt uljes së tarifave deri në fillim të korrikut”, deklaroi ajo.

Dy liderët diskutuan gjithashtu edhe për konfliktin në Lindjen e Mesme dhe programin bërthamor të Iranit. / Euro News

Artikuj të ngjashëm

May 7, 2026

Ndryshimet në rekrutimin ushtarak, studentët gjermanë dalin sërish në rrugë: Merz...

May 7, 2026

Vrasja e mafiozit grek, bien në pranga 4 persona, mes tyre 2 shqiptarë

Lajme të fundit

Tayna vjen me albumin e ri “Genesis”

Parashikimi i motit për të premten

Agim Bahtiri i reagon ashpër Jehona Lushaku-Sadriut: Ose...

“A po mi jep nënshkrimet?”, Lushaku e ashpër...