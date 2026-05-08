Gjesti: E kam lënë alkoolin, por…

08/05/2026 19:53

Artisti i njohur, Gjesti, ka hyrë sot në një lidhje direkte me ndjekësit e tij në rrjetin social “TikTok”.

Këngëtari nga Peja paralajmëroi se sot do të publikohen këngët e EP-së së tij.

Për të, dita e sotme është festë e dyfishtë, pasi përveç lansimit të EP-së, ai feston edhe ditëlindjen.

Miqtë e tij në studio hapen shampanjë dhe Gjesti tregoi një fakt interesant përpara kamerës.

“Që gjashtë muaj e kam lënë alkoolin, s’jam duke pi më. Por, sot po e pij një” tha ai.

