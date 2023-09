Po afrohet data – mësoni kur ndërrohet ora Ora dimërore rikthehet të dielën më 29 tetor. Më pas do të lëvizim nga 3 në orën 2:00 pas mesnate dhe kështu do të kemi një orë shtesë për të fjetur. Kompjuterët, celularët dhe pajisjet e tjera moderne që tregojnë kohën e saktë do të “kalojnë” automatikisht në kohën e dimrit. Nëse keni ende një…