Eskalojnë protestuesit, hedhin bomba molotovë, policia përgjigjet me gaz lotsjellës dhe ujë në Tiranë
Përplasjet mes protestuesve dhe policisë janë intensifikuar, pasi protestuesit kanë hedhur breshëri bombash molotov në drejtim të efektivëve në Tiranë. Forcat e rendit u janë përgjigjur me gaz lotsjellës dhe autobotin e ujit, në përpjekje për të shpërndarë turmën. Situata në zonë vijon të jetë e tensionuar. VIDEO
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Përplasjet mes protestuesve dhe policisë janë intensifikuar, pasi protestuesit kanë hedhur breshëri bombash molotov në drejtim të efektivëve në Tiranë.
Forcat e rendit u janë përgjigjur me gaz lotsjellës dhe autobotin e ujit, në përpjekje për të shpërndarë turmën.
Situata në zonë vijon të jetë e tensionuar.
VIDEO