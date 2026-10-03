Përfundon takimi Kurti-Abdixhiku, kryetari i LDK-së s’flet për media

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, doli pas takimit më kryeministrin Albin Kurti. Abdixhiku nuk u prononcua për media pas takimit për të bërë të ditur nëse gjatë bisedës u arritur ndonjë dakordim për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës dhe për Ligjin për Specialan. As kryeministri Kurti u prononcua për media pas takimit. Afati…

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03/10/2026 16:50

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, doli pas takimit më kryeministrin Albin Kurti.

Abdixhiku nuk u prononcua për media pas takimit për të bërë të ditur nëse gjatë bisedës u arritur ndonjë dakordim për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës dhe për Ligjin për Specialan.

As kryeministri Kurti u prononcua për media pas takimit.

Afati i fundit për zgjedhjen e presidentit është 6 gushti.

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