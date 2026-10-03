Përfundon takimi Kurti-Abdixhiku, kryetari i LDK-së s’flet për media
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, doli pas takimit më kryeministrin Albin Kurti. Abdixhiku nuk u prononcua për media pas takimit për të bërë të ditur nëse gjatë bisedës u arritur ndonjë dakordim për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës dhe për Ligjin për Specialan. As kryeministri Kurti u prononcua për media pas takimit. Afati…
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Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, doli pas takimit më kryeministrin Albin Kurti.
Abdixhiku nuk u prononcua për media pas takimit për të bërë të ditur nëse gjatë bisedës u arritur ndonjë dakordim për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës dhe për Ligjin për Specialan.
As kryeministri Kurti u prononcua për media pas takimit.
Afati i fundit për zgjedhjen e presidentit është 6 gushti.