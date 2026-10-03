Emiratet e Bashkuara Arabe: Bashkëpiloti sulmoi kapitenin me sëpatë, tentoi të kryente sulm terrorist
Bashkëpiloti i fluturimit FZ1073 të Flydubai, nga Dubai drejt Tel Avivit, u përpoq të kryente një “sulm terrorist” gjatë fluturimit të mërkurën, deklaroi Prokurori i Përgjithshëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Hamad Saif al-Shamsi, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve WAM. Bashkëpiloti, i identifikuar si Hammam al-Hamami, shtetas i Omanit, sulmoi kapitenin në kabinën e pilotimit…
Bota
Bashkëpiloti i fluturimit FZ1073 të Flydubai, nga Dubai drejt Tel Avivit, u përpoq të kryente një “sulm terrorist” gjatë fluturimit të mërkurën, deklaroi Prokurori i Përgjithshëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Hamad Saif al-Shamsi, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve WAM.
Bashkëpiloti, i identifikuar si Hammam al-Hamami, shtetas i Omanit, sulmoi kapitenin në kabinën e pilotimit me një sëpatë emergjence dhe tentoi të merrte kontrollin e avionit.
Pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit arritën ta ndalonin, ndërsa një pilot rezervë i Flydubai, i cili ndodhej në bord, mori kontrollin e avionit dhe e uli atë në aeroportin e Tabukut, në veriperëndim të Arabisë Saudite. Bashkëpiloti u arrestua pas uljes.
Avioni transportonte më shumë se 170 pasagjerë, shumica prej tyre izraelitë, si dhe anëtarë të ekuipazhit.
Sipas autoriteteve izraelite, dyshohet se bashkëpiloti kishte tentuar të shkaktonte rrëzimin e avionit. Ndërkohë, Prokurori i Përgjithshëm i Emirateve të Bashkuara Arabe tha se hetimet vijojnë për të përcaktuar rrethanat e incidentit, motivet e tij dhe çdo lidhje të mundshme të bashkëpilotit, si dhe për të shqyrtuar provat materiale dhe dixhitale.
Këto janë deklaratat e para nga autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe që e karakterizojnë zyrtarisht incidentin si një “sulm terrorist”.
Një zëdhënës i Emirateve tha se rrethanat e incidentit janë ende nën hetim dhe se kompania nuk mund të komentojë më tej.
Një zyrtar i qeverisë izraelite deklaroi se hetuesit izraelitë do t’i bashkohen hetimit të udhëhequr nga Emiratet e Bashkuara Arabe, për të përcaktuar se çfarë ndodhi gjatë fluturimit, si dhe motivet dhe të kaluarën e bashkëpilotit.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli po shqyrton nëse bashkëpiloti kishte vepruar me urdhra nga palë të treta, duke paralajmëruar se kushdo që mund të jetë përfshirë do të përballet me një “çmim të rëndë”.
Netanyahu tha gjithashtu se bashkëpiloti, të cilin e identifikoi si shtetas të Omanit, i ishte nënshtruar indoktrinimit radikal islamik dhe kishte tentuar vetëvrasjen. Megjithatë, ai sqaroi se motivi përfundimtar i veprimeve të tij ende nuk është përcaktuar.
Sipas të dhënave të bëra publike, një sëpatë emergjence mbahet në kabinën e pilotit për raste emergjente, përfshirë situata pas një përplasjeje.