Gjithçka gati në “Fadil Vokrri” për duelin Kosovë – Austri

Një ditë para përballjes mes Kosovës dhe Austrisë, gjithçka është bërë gati në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka publikuar fotografi nga stadiumi, duke treguar përgatitjet para ndeshjes që pritet të zhvillohet në atmosferën e krijuar nga tifozët, transmeton lajmi.net. “Shtëpia e Dardanëve pritet të jehojë nga zëri i…

Sport

03/10/2026 16:49

Një ditë para përballjes mes Kosovës dhe Austrisë, gjithçka është bërë gati në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka publikuar fotografi nga stadiumi, duke treguar përgatitjet para ndeshjes që pritet të zhvillohet në atmosferën e krijuar nga tifozët, transmeton lajmi.net.

“Shtëpia e Dardanëve pritet të jehojë nga zëri i tifozëve!”, ka shkruar FFK-ja në postimin e saj.

Federata ka bërë thirrje për përkrahje të Përfaqësueses së Kosovës në këtë përballje, duke e mbyllur mesazhin me sloganin: “Forca Dardanë!”./lajmi.net/

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