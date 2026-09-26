Përdoruesit e telefonisë mobile në Kosovë së shpejti mund të ndërrojnë operatorin pa pasur nevojë ta ndryshojnë numrin

Përdoruesit e telefonisë mobile në Kosovë së shpejti do të kenë mundësi të ndërrojnë operatorin pa pasur nevojë ta ndryshojnë numrin e telefonit, ka njoftuar Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike (ARKEP). “E drejta për të zgjedhur, pa ndryshuar numrin!”, kështu thuhet në njoftimin paralajmërues të ARKEP të lëshuar dje në mbrëmje, por pa dhënë më…

Lajme

26/09/2026 10:11

Përdoruesit e telefonisë mobile në Kosovë së shpejti do të kenë mundësi të ndërrojnë operatorin pa pasur nevojë ta ndryshojnë numrin e telefonit, ka njoftuar Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike (ARKEP).

“E drejta për të zgjedhur, pa ndryshuar numrin!”, kështu thuhet në njoftimin paralajmërues të ARKEP të lëshuar dje në mbrëmje, por pa dhënë më shumë detaje.

Artikuj të ngjashëm

September 26, 2026

Policia serbe ndalon në kufi kryetarin e Rrjetit Global të Bizneseve Shqiptare

September 26, 2026

Të shtëna me armë zjarri në magjistralen Prishtinë-Ferizaj, tre persona të...

September 26, 2026

BE për arrestimin e Vlora Hysenit: Kemi besim të plotë tek...

September 26, 2026

Tahiri kritikon Kurtin dhe Ramën: Ishin në Amerikë, por nuk patën...

September 26, 2026

​Trump refuzon propozimin e Iranit për armëpushim, Teherani vendos kushte për...

September 25, 2026

Irani i propozon Amerikës planin 7-ditor për Hormuzin, kërkon heqjen e...

Lajme të fundit

Policia serbe ndalon në kufi kryetarin e Rrjetit Global të Bizneseve Shqiptare

Pas pesë humbjeve radhazi, Shqipëria kërkon reagim ndaj Bjellorusisë

Të shtëna me armë zjarri në magjistralen Prishtinë-Ferizaj,...

BE për arrestimin e Vlora Hysenit: Kemi besim...