Përdoruesit e telefonisë mobile në Kosovë së shpejti mund të ndërrojnë operatorin pa pasur nevojë ta ndryshojnë numrin
Përdoruesit e telefonisë mobile në Kosovë së shpejti do të kenë mundësi të ndërrojnë operatorin pa pasur nevojë ta ndryshojnë numrin e telefonit, ka njoftuar Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike (ARKEP). “E drejta për të zgjedhur, pa ndryshuar numrin!”, kështu thuhet në njoftimin paralajmërues të ARKEP të lëshuar dje në mbrëmje, por pa dhënë më…
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Përdoruesit e telefonisë mobile në Kosovë së shpejti do të kenë mundësi të ndërrojnë operatorin pa pasur nevojë ta ndryshojnë numrin e telefonit, ka njoftuar Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike (ARKEP).
“E drejta për të zgjedhur, pa ndryshuar numrin!”, kështu thuhet në njoftimin paralajmërues të ARKEP të lëshuar dje në mbrëmje, por pa dhënë më shumë detaje.