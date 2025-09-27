Përdorimi i Tylenol gjatë shtatzënisë? – Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave sqaron: Nuk ka rrezik për autizëm
Pas një konference për shtyp ku u shpërndanë informacione që krijuan konfuzion, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) publikoi një deklaratë zyrtare sqaruese mbi përdorimin e acetaminofenit (Tylenol) gjatë shtatzënisë dhe lidhjen e mundshme me autizmin. Dr. Martin Makary, komisioneri i FDA-së, theksoi se deri më tani nuk është vërtetuar ndonjë lidhje shkakësore mes…
Dr. Martin Makary, komisioneri i FDA-së, theksoi se deri më tani nuk është vërtetuar ndonjë lidhje shkakësore mes përdorimit të acetaminofenit dhe zhvillimit të autizmit. Ai nënvizoi se acetaminofeni mbetet një nga opsionet më të sigurta për lehtësimin e dhimbjeve gjatë shtatzënisë, krahasuar me medikamentet e tjera pa recetë.
Në të njëjtën kohë, presidenti Donald Trump ka bërë deklarata në rrjetet sociale për përdorimin e vaksinave dhe Tylenolit, të cilat nuk janë mbështetur nga konsensusi mjekësor dhe janë përfolur për mospërputhje me udhëzimet zyrtare.
Ekspertët e komunikimit shkencor theksojnë rëndësinë e ndjekjes së fakteve dhe saktësisë në komunikimin publik, duke vlerësuar se një udhëheqës efektiv duhet të njohë kufijtë e ekspertizës së tij, të japë informacione të nuancuara dhe të korrigjojë gabimet kur ato ndodhin.
Në vijim, Peds Doc Talk do të ofrojë një analizë të studimit të Harvard/Mount Sinai, i cili u përmend gjatë konferencës për shtyp, duke e krahasuar atë me kërkime të tjera dhe duke shpjeguar pse jo të gjitha studimet janë të një niveli të barabartë.
Ekspertët theksojnë se përdorimi i acetaminofenit sipas nevojës mbetet i sigurt dhe përfitimet e tij tejkalojnë rreziqet e mundshme, dhe nga pikëpamja klinike dhe e provave të shumta, nuk ka shqetësime të bazuara për një lidhje mes Tylenolit dhe autizmit.
