Nisin përgatitjet për Lojërat Mesdhetare, Kurti mbledh Komitetin Organizativ

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka mbajtur mbledhjen e parë me Komitetin Organizativ të Lojërave Mesdhetare. Në mbledhje përveç ministrit të Sportit, Blerim Gashani dhe përfaqësues të sportit ka marrë pjesë edhe kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama. Në këtë mbledhje mediat janë lejuar të marrin vetëm pamje.

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04/08/2026 11:58

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka mbajtur mbledhjen e parë me Komitetin Organizativ të Lojërave Mesdhetare.

Në mbledhje përveç ministrit të Sportit, Blerim Gashani dhe përfaqësues të sportit ka marrë pjesë edhe kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama.

Në këtë mbledhje mediat janë lejuar të marrin vetëm pamje.

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