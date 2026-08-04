Lista Serbe ankohet në Kushtetuese për mandatin e Nenad Rashiqit
Lista Serbe ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës kundër vendimit të Gjykatës Supreme, duke kundërshtuar ndarjen e një mandati të rezervuar për komunitetin serb, të fituar nga Nenad Rashiqi. Sipas Listës Serbe, institucionet zgjedhore dhe ato gjyqësore nuk kanë garantuar mbrojtjen kushtetuese të vendeve të rezervuara për komunitetet joshumicë. Në ankesë kërkohet që…
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Lista Serbe ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës kundër vendimit të Gjykatës Supreme, duke kundërshtuar ndarjen e një mandati të rezervuar për komunitetin serb, të fituar nga Nenad Rashiqi.
Sipas Listës Serbe, institucionet zgjedhore dhe ato gjyqësore nuk kanë garantuar mbrojtjen kushtetuese të vendeve të rezervuara për komunitetet joshumicë.
Në ankesë kërkohet që Gjykata Kushtetuese të sqarojë nëse qëllimi i mandateve të rezervuara respektohet kur zgjedhja e përfaqësuesve të komunitetit serb ndikohet nga votat e qytetarëve që nuk i përkasin këtij komuniteti.
Lista Serbe argumenton se mandatet e rezervuara janë garanci kushtetuese për përfaqësim autentik të komuniteteve dhe jo privilegje formale.
Më 7 korrik, Gjykata Supreme hodhi poshtë ankesën e Listës Serbe, e cila pretendonte se partia e Nenad Rashiqit e kishte siguruar mandatin e garantuar kryesisht falë votave të marra në komunat me shumicë shqiptare.