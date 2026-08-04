​BE kërkon forcimin e kufijve pas valës së emigrantëve në Spanjë

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka bërë thirrje për “veprim të bashkuar” në forcimin e sigurisë kufitare, pas hyrjes kaotike të dhjetëra mijëra emigrantëve nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës javën e kaluar. Sipas autoriteteve spanjolle, rreth 69.500 emigrantë janë kthyer tashmë në Marok, një shifër më e lartë se vlerësimet…

Bota

04/08/2026 08:41

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka bërë thirrje për “veprim të bashkuar” në forcimin e sigurisë kufitare, pas hyrjes kaotike të dhjetëra mijëra emigrantëve nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës javën e kaluar.

Sipas autoriteteve spanjolle, rreth 69.500 emigrantë janë kthyer tashmë në Marok, një shifër më e lartë se vlerësimet fillestare prej 50.000 personash.

Bilanci zyrtar i viktimave ka arritur në 72 në anën spanjolle të kufirit, ndërsa 11 persona kanë humbur jetën në territorin maroken, shkruan BBC, transmeton KosovaPress.

Për të diskutuar situatën, ministrat e Brendshëm të vendeve të Bashkimit Evropian do të zhvillojnë të martën një takim urgjent përmes videokonference.

Kriza në Ceuta ka shkaktuar tensione mes disa prej 27 shteteve anëtare të BE-së. Në një letër drejtuar kryeministrit spanjoll, Pedro Sanchez, Ursula von der Leyen vlerësoi reagimin e shpejtë të autoriteteve spanjolle në menaxhimin e situatës.

Megjithatë, ajo theksoi se ngjarja dëshmon nevojën për masa shtesë në mbrojtjen e kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian.

“Nga ky incident është e qartë se duhet të bëjmë më shumë për të forcuar kufijtë tanë në pikat më kritike”, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian.

Si reagim ndaj fluksit të emigrantëve në Ceuta, Italia ka pezulluar përkohësisht zbatimin e marrëveshjes Schengen me Spanjën.

Marrëveshja Schengen eliminon kontrollet kufitare mes vendeve pjesëmarrëse dhe përfshin mbi 450 milionë qytetarë në 29 shtete evropiane.

Artikuj të ngjashëm

August 3, 2026

Trump paralajmëron Iranin: Ky është shansi i fundit

August 3, 2026

Irani mohon Trumpin: Nuk ka negociata me SHBA-në për t’i dhënë...

Lajme të fundit

Kurti e Abdixhiku takohen sot në Kuvend, PDK e Aleanca refuzojnë ftesën

Operacioni “Vera 2026” – Policia në Shtime gjen...

Katy Perry reagon pas performancës në Sunny Hill Festival: Ishte magjike

Komisioni Qeveritar: 4 trupat e zhvarrosur dyshohet se janë viktima lufte