BE kërkon forcimin e kufijve pas valës së emigrantëve në Spanjë
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka bërë thirrje për “veprim të bashkuar” në forcimin e sigurisë kufitare, pas hyrjes kaotike të dhjetëra mijëra emigrantëve nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës javën e kaluar. Sipas autoriteteve spanjolle, rreth 69.500 emigrantë janë kthyer tashmë në Marok, një shifër më e lartë se vlerësimet…
Bota
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka bërë thirrje për “veprim të bashkuar” në forcimin e sigurisë kufitare, pas hyrjes kaotike të dhjetëra mijëra emigrantëve nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës javën e kaluar.
Sipas autoriteteve spanjolle, rreth 69.500 emigrantë janë kthyer tashmë në Marok, një shifër më e lartë se vlerësimet fillestare prej 50.000 personash.
Bilanci zyrtar i viktimave ka arritur në 72 në anën spanjolle të kufirit, ndërsa 11 persona kanë humbur jetën në territorin maroken, shkruan BBC, transmeton KosovaPress.
Për të diskutuar situatën, ministrat e Brendshëm të vendeve të Bashkimit Evropian do të zhvillojnë të martën një takim urgjent përmes videokonference.
Kriza në Ceuta ka shkaktuar tensione mes disa prej 27 shteteve anëtare të BE-së. Në një letër drejtuar kryeministrit spanjoll, Pedro Sanchez, Ursula von der Leyen vlerësoi reagimin e shpejtë të autoriteteve spanjolle në menaxhimin e situatës.
Megjithatë, ajo theksoi se ngjarja dëshmon nevojën për masa shtesë në mbrojtjen e kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian.
“Nga ky incident është e qartë se duhet të bëjmë më shumë për të forcuar kufijtë tanë në pikat më kritike”, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian.
Si reagim ndaj fluksit të emigrantëve në Ceuta, Italia ka pezulluar përkohësisht zbatimin e marrëveshjes Schengen me Spanjën.
Marrëveshja Schengen eliminon kontrollet kufitare mes vendeve pjesëmarrëse dhe përfshin mbi 450 milionë qytetarë në 29 shtete evropiane.