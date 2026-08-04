I grabisin shtëpinë në Los Angeles, Angela Martini publikon pamje

Modelja e njohur shqiptare Angela Martini ka reaguar në rrjetet sociale pasi shtëpia e saj në Los Angeles është grabitur dhe disa çanta të saj janë vjedhur. Martini ka publikuar në Instastory pamje pas ngjarjes, duke shkruar: “POV: Unë, 24 orë pasi shtëpia ime në Los Angeles u grabit dhe çantat e mia u vodhën.”.…

ShowBiz

04/08/2026 12:15

Modelja e njohur shqiptare Angela Martini ka reaguar në rrjetet sociale pasi shtëpia e saj në Los Angeles është grabitur dhe disa çanta të saj janë vjedhur.

Martini ka publikuar në Instastory pamje pas ngjarjes, duke shkruar: “POV: Unë, 24 orë pasi shtëpia ime në Los Angeles u grabit dhe çantat e mia u vodhën.”.

Ajo ka ndarë gjithashtu një mesazh për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj kriminalitetit, duke theksuar: “Krimi nuk përhapet sepse kriminelët janë të patrembur. Përhapet kur komunitetet ndalojnë së kushtuari vëmendje.”

Në reagimin e saj, Martini ka shtuar: “Pas çdo maske fshihet dikush – një djalë i dikujt.” Sipas saj, gjashtë ditë më vonë, në të njëjtën zonë ka ndodhur një tjetër grabitje.

Postimi i saj ka nxitur diskutime për sigurinë në lagjet e Los Angeles dhe nevojën për më shumë vigjilencë nga komunitetet.

 

Artikuj të ngjashëm

August 4, 2026

Dua ribashkohet me Callum-in ribashkohen pas festivalit

August 4, 2026

Era Istrefi dhe Ledri Vula të afërt me njëri-tjetrin, çka po ndodh mes tyre?

August 3, 2026

Katy Perry reagon pas performancës në Sunny Hill Festival: Ishte magjike

August 3, 2026

Nga “ankesa” që s’performoi Dua Lipa te kërkesat për të gjetur...

Lajme të fundit

Trabzonspori i Muçit dhe Besiktasi i Rashicës në garë për Mohamed Salahin

Shqipëria shpall “non grata” dy shtetas të tjerë nga Maqedonia e Veriut

Tenderi 743 mijë eurosh i Ministrisë së Kulturës...

Këshilltari i lartë ushtarak i Khamenei: Irani ishte...