Trump paralajmëron Iranin: Ky është shansi i fundit
Duke folur në Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv në lidhje me mbështetjen e familjeve ushtarake dhe ka kaluar te pyetjet. Gazetari i parë e pyet atë për luftën e Iranit dhe nëse bisedimet midis Iranit dhe SHBA-së po vazhdojnë, pasi Teherani e mohoi një gjë të tillë. Trump tha se…
Bota
Duke folur në Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv në lidhje me mbështetjen e familjeve ushtarake dhe ka kaluar te pyetjet.
Gazetari i parë e pyet atë për luftën e Iranit dhe nëse bisedimet midis Iranit dhe SHBA-së po vazhdojnë, pasi Teherani e mohoi një gjë të tillë.
Trump tha se bisedimet “po zhvillohen tani” dhe “do të shkojnë shpejt, në një mënyrë ose në një tjetër”.
Ai u tha gazetarëve se SHBA-të do ta godisnin Iranin “më fort se çdo sulm që nga Lufta e Dytë Botërore” përpara se ai t’i anulonte sulmet mbrëmë.
“Ky është shansi i fundit që ata të nënshkruajnë një dokument të mirë”, deklaroi Trump.
Presidenti amerikan ka shprehur vazhdimisht zhgënjimin e tij sot, pasi Irani kundërshtoi pretendimin e tij se bisedimet ishin duke vazhduar dhe se ishte arritur një marrëveshje midis të dyja palëve për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, me bisedime të mëtejshme që do të zhvillohen rreth programit bërthamor të Iranit.
Ministria e Jashtme e Iranit mohoi se ishte në bisedime me SHBA-në, diçka që shkaktoi zemërimin e Trumpit.