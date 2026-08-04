Këshilltari i lartë ushtarak i Khamenei: Irani ishte gati të sulmonte tre baza në Ukrainë
Një këshilltar i lartë ushtarak i Udhëheqësit Suprem Mojtaba Khamenei ka deklaruar se Irani ishte gati të sulmonte tre baza në Ukrainë, pas pretendimit për sulm ndaj një prej anijeve të tij tregtare në Detin Kaspik në fund të korrikut. “Ne ishim gati të sulmonim tre zona në Ukrainë”, tha Mohsen Rezaei në një intervistë…
Bota
Një këshilltar i lartë ushtarak i Udhëheqësit Suprem Mojtaba Khamenei ka deklaruar se Irani ishte gati të sulmonte tre baza në Ukrainë, pas pretendimit për sulm ndaj një prej anijeve të tij tregtare në Detin Kaspik në fund të korrikut.
“Ne ishim gati të sulmonim tre zona në Ukrainë”, tha Mohsen Rezaei në një intervistë me televizionin shtetëror iranian.
“Por pasi ata pretenduan se ishte një gabim, ne e ndaluam përgjigjen tonë për të shqyrtuar pretendimin e tyre”, shtoi ai.
Javën e kaluar, Teherani akuzoi Kievin për sulmin ndaj një anijeje tregtare iraniane që mbante një ngarkesë hekuri, duke vrarë një detar dhe duke plagosur tre të tjerë. Kievi kishte thënë se kreu sulme me dronë ndaj dy anijeve ruse që transportonin ngarkesa ushtarake në Detin Kaspik.
Zyrtarët iranianë kishin paralajmëruar për hakmarrje, por tensioni u zbut pas një telefonate midis diplomatëve më të lartë të të dy vendeve, pas së cilës Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se homologu i tij ukrainas e kishte siguruar se një sulm ndaj një anijeje iraniane ishte i paqëllimshëm.
“Edhe nëse ka qenë një gabim, prapëseprapë kërkon kompensim”, shtoi Rezaei të hënën.
Në të njëjtën intervistë, Rezaei tha se Irani është i përqendruar vetëm në negociatat me Omanin për Ngushticën e Hormuzit, jo me Shtetet e Bashkuara.
“Nëse bllokada vazhdon, forcat amerikane do të përballen me viktima”, tha Rezaei, duke shtuar se Uashingtoni duhet të ndryshojë sjelljen e tij dhe të respektojë angazhimet e tij.