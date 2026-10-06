Sveçla uron Presidenten Shiroka-Pula, falënderon Policinë e Kosovës për angazhimin
Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës. Sveçla ka thënë se seanca e Kuvendit ishte e suksesshme, duke përmendur votimin në lexim të dytë të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës, si dhe votimin për…
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Ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen Presidente e Republikës së Kosovës.
Sveçla ka thënë se seanca e Kuvendit ishte e suksesshme, duke përmendur votimin në lexim të dytë të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës, si dhe votimin për Presidenten e Republikës.
Ai i ka shprehur urimet e tij të përzemërta Shiroka-Pulës, duke i dëshiruar sukses në ushtrimin e përgjegjësive të saj kushtetuese dhe shtetërore.
Në reagimin e tij, Sveçla ka falënderuar edhe pjesëtarët e Policisë së Kosovës për angazhimin e tyre gjatë organizimeve qytetare.
“Mirënjohje e përzemërt për secilin pjesëtar të Policisë së Kosovës, që me profesionalizëm, përkushtim dhe punë të palodhur kontribuoi në sundimin e rendit dhe ligjit si dhe mbarëvajtjen e organizimeve qytetare”, ka shkruar Sveçla.
Ai ka theksuar se puna do të vazhdojë me të njëjtin përkushtim dhe vendosmëri në shërbim të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve.
“Puna jonë vazhdon. Me të njëjtin përkushtim dhe vendosmëri do të vazhdojmë t’i shërbejmë Republikës së Kosovës dhe qytetarëve tanë. Na priftë e mbara!”, ka përfunduar ai.