Momenti kur tifozët pushtojnë fushën për ta festuar titullin kampion të Napolit

Napoli mori një barazim sot në udhëtim ndaj Udineses me rezultatin 1-1, me ç’rast iu mjaftoi për t’u shpallur kampion të Italisë, shkruan Lajmi.net

Pas përfunidmit të ndeshjes, tifozët që ishin të pranishëm në “Dacia” u futën në fushë për të festuar fitoren.

Madje shumë prej tyre donin fanellat e lojtarëve të Napolit. Kurse futbollistin polak, tashmë e kishin zhveshur.

Kujtojmë që Napoli feston titullin e Serie A pas 33 viteve./Lajmi.net/

12,058 days later, Napoli are champions of Italy again 😍 pic.twitter.com/ctAzKzA8I1

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2023