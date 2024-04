Arrestohet një person në Bërnjak: Gjatë kontrollit në dokumente vendosi 50 euro

Një person është arrestuar në Bërnjak pasi gjatë kontrollit të dokumenteve kishte vendosur 50 euro.

Atij i janë gjetur pesë koshere me bletë dhe rreth 40 zogj të pulës.

“DHËNIE E RYSHFETIT – Bërnjak 27.04.2024 -15:30 . Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë pasi që i njëjti në pikën kufitare gjatë kontrollit të dokumenteve kishte vendosur një kartmonedhë prej 50 eurosh. Lidhur me rastin është bërë kontrolli i automjetit ku është vërejtur se kishte pesë koshere me bletë dhe rreth 40 zogj të pulës. Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari dërgohet në mbajtje.”