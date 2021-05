Liverpool – Southampton, formacionet zyrtare

“The Reds” kërkojnë pikë të plota ndonëse është vështirë të sigurojnë një vend që dërgon në Ligën e Kampionëve, shkruan lajmi.net.

Por, ekziston mundësia ende pasi Leicester mund të gabojë por edhe Chelsea ka orar të vështirë.

Lista e mungesave për Klopp është e gjatë duke u nisur nga, Gomez, Henderson, Kelleher, Matip, Origi dhe Van Dijk.

Për Southampton mungojnë Minamino (sipas marrëveshjes të huazimit) dhe Ryan Bertrand.

Liverpooli ka 54 pikë dhe qëndron në pozitën e shtatë, tetë pikë larg vendit të katërt, i cili mbahet nga Chelsea.

Formacionet zyrtare të klubeve.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Williams, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Thiago, Mane, Salah, Jota.

Kabak, Milner, Keita and Davies out with minor fitness concerns.

Southampton: Forster, Walker-Peters, Bednarek, Vastergaard, Stephens, Ward-Prowse, Armstrong, Redmond, Tella, Walcott, Adams.

