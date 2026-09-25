​Aktorja e njohur i thotë “po” fituesit të Eurovizionit

Dove Cameron dhe frontmeni i Maneskin, Damiano David, martohen në Itali. Këngëtarja dhe aktorja 30 vjeçare, Dove Cameron, i tha “po” italianit dje në një ceremoni në Toskanë të Italisë. Nuk vonoi shumë që fotot nga dita e tyre të shpërndaheshin në internet. Veshja e Cameron ishte e ngushtuar në bel dhe përfshinte një kravatë…

ShowBiz

25/09/2026 23:30

Dove Cameron dhe frontmeni i Maneskin, Damiano David, martohen në Itali.

Këngëtarja dhe aktorja 30 vjeçare, Dove Cameron, i tha “po” italianit dje në një ceremoni në Toskanë të Italisë. Nuk vonoi shumë që fotot nga dita e tyre të shpërndaheshin në internet.

Veshja e Cameron ishte e ngushtuar në bel dhe përfshinte një kravatë të bardhë dhe një pelerinë të derdhur, ndërsa këngëtari i grupit që e fitoi edicionin e 2021 të Eurovizionit e kishte kompletuar veshjen ngjyrë krem me një shall mëndafshi.

Thashethemet për lidhjen e çiftit nisën të qarkullonin pasi aktorja mori pjesë në një nga koncertet e grupit Maneskin në shtator të vitit 2023. Ishte Cameron ajo e cila e bëri lidhjen e tyre zyrtare në Instagram në shkurt të 2024, duke publikuar një fotografi të ëmbël ku David shihej duke i mbajtur këpucët e saj me taka.

Në fillim të këtij viti ata veçse njoftuan fejesën e tyre në rrjete sociale.

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