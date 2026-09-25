Nga goli i Muriqit te festa me fanellën e UÇK-së, FFK sjell pamjet e veçanta nga fitorja ndaj Irlandës

Fitorja e Kosovës ndaj Irlandës në Ligën e Kombeve është dokumentuar edhe përmes pamjeve nga prapaskenat e ndeshjes, të publikuara nga Federata e Futbollit të Kosovës. Videoja përmbledh momente nga përgatitjet para sfidës, emocionet gjatë 90 minutave dhe atmosferën pas përfundimit të ndeshjes, transmeton lajmi.net. Në fokus është edhe momenti i golit të shënuar nga…

Sport

25/09/2026 22:59

Fitorja e Kosovës ndaj Irlandës në Ligën e Kombeve është dokumentuar edhe përmes pamjeve nga prapaskenat e ndeshjes, të publikuara nga Federata e Futbollit të Kosovës.

Videoja përmbledh momente nga përgatitjet para sfidës, emocionet gjatë 90 minutave dhe atmosferën pas përfundimit të ndeshjes, transmeton lajmi.net.

Në fokus është edhe momenti i golit të shënuar nga Vedat Muriqi, festimi i futbollistëve me fanellën e UÇK-së, si dhe atmosfera e krijuar jashtë stadiumit nga tifozët.

Pamjet e publikuara nga FFK-ja sjellin një tjetër kënd të natës së fitores së “Dardanëve”, duke pasqyruar emocionet dhe festën që shoqëruan suksesin ndaj Irlandës./lajmi.net/

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