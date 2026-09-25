Pas fitores ndaj Irlandës, Dardanët kthehen në stërvitje – fokusi te Austria
Pas fitores së mbrëmshme ndaj Irlandës, Kombëtarja e Kosovës ka nisur menjëherë përgatitjet për ndeshjen e radhës ndaj Austrisë. Në seancën e sotme stërvitore, përzgjedhësi Franco Foda kishte në dispozicion 16 futbollistë, ndërsa lojtarët që nisën nga minuta e parë në përballjen me Irlandën zhvilluan një seancë rigjeneruese në hotel, raporton lajmi.net Sipas njoftimit të…
Sport
Pas fitores së mbrëmshme ndaj Irlandës, Kombëtarja e Kosovës ka nisur menjëherë përgatitjet për ndeshjen e radhës ndaj Austrisë.
Në seancën e sotme stërvitore, përzgjedhësi Franco Foda kishte në dispozicion 16 futbollistë, ndërsa lojtarët që nisën nga minuta e parë në përballjen me Irlandën zhvilluan një seancë rigjeneruese në hotel, raporton lajmi.net
Sipas njoftimit të Federatës së Futbollit të Kosovës, atmosfera në kampin e “Dardanëve” është pozitive, me ekipin që tashmë e ka kthyer të gjithë vëmendjen te sfida e së dielës në Vjenë.
Austria konsiderohet kundërshtari i radhës dhe një prej ekipeve kryesore të grupit.
“Një ndeshje e re. Një sfidë e re. E njëjta zemër për Kosovën”, thuhet në mesazhin e publikuar nga FFK-ja./Lajmi.net/