Moti për ditën e shtunë
E shtuna pritet të sjellë kushte kryesisht të mira biometeorologjike, të përshtatshme për shumicën e qytetarëve. Gjatë orëve të mëngjesit temperaturat do të jenë relativisht të ulëta, ndërsa me kalimin e ditës pritet përmirësim i kushteve për qëndrime dhe aktivitete në ambiente të hapura. Në përgjithësi, dita pritet të jetë e favorshme për aktivitetet jashtë,…
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E shtuna pritet të sjellë kushte kryesisht të mira biometeorologjike, të përshtatshme për shumicën e qytetarëve.
Gjatë orëve të mëngjesit temperaturat do të jenë relativisht të ulëta, ndërsa me kalimin e ditës pritet përmirësim i kushteve për qëndrime dhe aktivitete në ambiente të hapura.
Në përgjithësi, dita pritet të jetë e favorshme për aktivitetet jashtë, ndërsa qytetarëve u këshillohet të kenë parasysh temperaturat më të freskëta në orët e para të ditës./lajmi.net/