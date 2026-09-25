Moti për ditën e shtunë

E shtuna pritet të sjellë kushte kryesisht të mira biometeorologjike, të përshtatshme për shumicën e qytetarëve. Gjatë orëve të mëngjesit temperaturat do të jenë relativisht të ulëta, ndërsa me kalimin e ditës pritet përmirësim i kushteve për qëndrime dhe aktivitete në ambiente të hapura. Në përgjithësi, dita pritet të jetë e favorshme për aktivitetet jashtë,…

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25/09/2026 23:50

E shtuna pritet të sjellë kushte kryesisht të mira biometeorologjike, të përshtatshme për shumicën e qytetarëve.

Gjatë orëve të mëngjesit temperaturat do të jenë relativisht të ulëta, ndërsa me kalimin e ditës pritet përmirësim i kushteve për qëndrime dhe aktivitete në ambiente të hapura.

Në përgjithësi, dita pritet të jetë e favorshme për aktivitetet jashtë, ndërsa qytetarëve u këshillohet të kenë parasysh temperaturat më të freskëta në orët e para të ditës./lajmi.net/

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