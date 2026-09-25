FFK fiton të drejtën për të licencuar trajnerë me UEFA Goalkeeper B
Federata e Futbollit e Kosovës ka marrë një tjetër vlerësim të rëndësishëm nga UEFA në fushën e edukimit dhe licencimit të trajnerëve. Përmes një shkrese zyrtare, UEFA, sot, e ka njoftuar FFK-në se, pas vlerësimit pozitiv të kursit të parë UEFA Goalkeeper B të organizuar në Kosovë, paneli UEFA Jira dhe Komiteti për Zhvillim dhe…
Sport
Federata e Futbollit e Kosovës ka marrë një tjetër vlerësim të rëndësishëm nga UEFA në fushën e edukimit dhe licencimit të trajnerëve.
Përmes një shkrese zyrtare, UEFA, sot, e ka njoftuar FFK-në se, pas vlerësimit pozitiv të kursit të parë UEFA Goalkeeper B të organizuar në Kosovë, paneli UEFA Jira dhe Komiteti për Zhvillim dhe Asistencë Teknike kanë shqyrtuar dhe miratuar raportin pozitiv për këtë program.
Si rezultat i këtij vlerësimi, FFK-së i është dhënë anëtarësim i ri në Konventën e UEFA-s për Trajnerë, në nivelin shtesë të diplomës UEFA Goalkeeper B.
Kjo nënkupton se FFK tashmë ka të drejtë të lëshojë diploma dhe licenca UEFA Goalkeeper B për kandidatët që përfundojnë me sukses këtë program të edukimit të trajnerëve.
Në letrën e UEFA-s drejtuar FFK-së, institucioni evropian i futbollit ka kërkuar që, para lëshimit të diplomave dhe licencave të para, FFK-ja t’i dërgojë UEFA-s modelet e tyre për miratim.
UEFA e ka përgëzuar FFK-në për këtë arritje të radhës në edukimin e trajnerëve dhe i ka uruar sukses në organizimin e kurseve të ardhshme.
Ky vlerësim i UEFA-s përfaqëson një hap të rëndësishëm për zhvillimin e edukimit profesional të trajnerëve të portierëve në Kosovë dhe zgjerimin e programeve të FFK-së në përputhje me standardet evropiane.