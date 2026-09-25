Kurti kërkon mbështetjen e Danimarkës për statusin kandidat të Kosovës në BE

Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar mbështetjen e Danimarkës për avancimin e statusit të aplikimit të Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian, gjatë një takimi lamtumirës me ambasadorin jo rezident danez, Christian Grønbech-Jensen. Kurti ka bërë të ditur se me ambasadorin danez ka biseduar për marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve dhe forcimin e mëtejmë të tyre. “Duke…

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25/09/2026 23:43

Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar mbështetjen e Danimarkës për avancimin e statusit të aplikimit të Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian, gjatë një takimi lamtumirës me ambasadorin jo rezident danez, Christian Grønbech-Jensen.

Kurti ka bërë të ditur se me ambasadorin danez ka biseduar për marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve dhe forcimin e mëtejmë të tyre.

“Duke shprehur mirënjohje ndaj Danimarkës, kërkova mbështetje për të avancuar statusin e aplikimit të Kosovës në shtet kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, ka shkruar Kurti.

 

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