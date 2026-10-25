Lista Studentore që fitoi në Serbi aspak më e mirë se pushteti i Vuçiqit, paralajmëronin se Pavarësinë e Kosovës nuk do ta njohin kurrë

Lista Studentore në Serbi, e cila pka fituar zgjedhjet e sotme, kishte shprehur më herët qëndrime kundër pavarësisë së Kosovës dhe anëtarësimit të saj në organizatat ndërkombëtare. Në deklaratat e publikuara gjatë vitit 2025, studentët kritikuan politikën e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, ndaj Kosovës, duke e akuzuar pushtetin në Beograd për lëshime përmes marrëveshjeve të arritura…

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25/10/2026 22:34

Lista Studentore Serbi, e cila pka fituar zgjedhjet e sotme, kishte shprehur  herët qëndrime kundër pavarësisë Kosovës dhe anëtarësimit saj organizatat ndërkombëtare.

deklaratat e publikuara gjatë vitit 2025, studentët kritikuan politikën e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, ndaj Kosovës, duke e akuzuar pushtetin Beograd për lëshime përmes marrëveshjeve arritura kuadër dialogut.

“Studentët nuk e nënshkruan Marrëveshjen e Brukselit, Marrëveshjen e Uashingtonit dhe as nuk e pranuan planin franko-gjerman”, thuhej njërin prej reagimeve tyre.

këto deklarata, studentët përmendën edhe çështjen e dinarit serb, targave dhe dokumenteve, sistemit energjisë elektrike, liqenit Ujmanit (Gazivoda), si dhe ndryshimet funksionimin e institucioneve veri Kosovës.

Ata i kritikuan autoritetet serbe për zhvillimet e viteve fundit, ndërsa kundërshtuan njohjen e pavarësisë Kosovës dhe anëtarësimin e saj organizatat ndërkombëtare.

“Republika e Serbisë nuk do ta njohë kurrë shkëputjen e Kosovës dhe Metohisë dhe as nuk do lejojë anëtarësimin e saj organizatat ndërkombëtare”, thuhej qëndrimin e publikuar nga studentët.

njëjtin reagim, ata theksuan se do angazhohen për ruajtjen e institucioneve, vendeve shenjta dhe popullatës serbe Kosovë, si veri, ashtu edhe jug Ibrit.

Deklaratat e vitit 2025 tregojnë se kundërshtimi i politikës Vuçiqit nga ana e studentëve nuk nënkuptonte mbështetje për pavarësinë e Kosovës. Përkundrazi, qëndrimet e tyre publikuara, ata shprehën kundërshtim qartë ndaj njohjes saj dhe anëtarësimit organizatat ndërkombëtare. /Lajmi.net/

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