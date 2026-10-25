Trump hedh votën e parakohshme për zgjedhjet e mesmandatit në Florida, mbështet republikanët
Më pak se 10 ditë deri në zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA më 3 nëntor, Presidenti Donald Trump votoi herët të shtunën në Florida, duke thënë se mbështeste të gjithë republikanët në fletëvotim përpara se të nisej për një tubim fushate në Xhorxhia, sipas raportimeve të medias. Trump dhe Zonja e Parë Melania…
Bota
Më pak se 10 ditë deri në zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA më 3 nëntor, Presidenti Donald Trump votoi herët të shtunën në Florida, duke thënë se mbështeste të gjithë republikanët në fletëvotim përpara se të nisej për një tubim fushate në Xhorxhia, sipas raportimeve të medias.
Trump dhe Zonja e Parë Melania Trump votuan në zyrën e Mbikëqyrësit të Zgjedhjeve të Qarkut Palm Beach. I pyetur nëse kishte votuar sipas vijave partiake, pra për republikanët, Trump u përgjigj: “Shumë”, shkruan AA, përcjell KosovaPress.
Trump mbrojti gjithashtu një reklamë të diskutueshme të fushatës nga kandidati republikan për guvernator të Ohajos, Vivek Ramaswamy, ku paraqiste nënën e larguar të rivales demokrate Amy Acton.
Ai gjithashtu mbrojti padinë e planifikuar të administratës së tij që sfidon certifikimin e garës së Senatit të SHBA-së në Alaskë nëse senatori republikan Dan Sullivan humbet gjoja sepse një kandidat i dytë me një emër shumë të ngjashëm është gjithashtu në fletën e votimit.
Lidhur me luftën në Iran, Trump u tha gazetarëve: “Mund të më duhet ta përfundoj. Ose ndoshta do të bëjnë një marrëveshje, por nuk jam i sigurt. Sidoqoftë, ne fitojmë.”
Sa i përket zonjës së parë, e pyetur nëse mund të vizitojë Ukrainën pasi ndihmoi në ndërmjetësimin e një armëpushimi në qytetin Oleshky për të lehtësuar ndihmën humanitare dhe evakuimet e civilëve, Melania Trump tha: “Do ta shohim”.
Trump ka mbështetur përfaqësuesin republikan Byron Donalds në garën për të pasuar guvernatorin me mandat të kufizuar, Ron DeSantis. Donalds po përballet me David Jolly, një ish-republikan i cili më vonë u bë i pavarur dhe më pas demokrat./KP