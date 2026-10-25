Kryeministri hungarez ironizon pas humbjes së Vuçiqit: A ju duket e njohur kjo?

Kryeministri hungarez, Péter Magyar ka bërë një reagim vetëm me katër fjali, rreth kthesës së papritur të ngjarjeve natën e zgjedhjeve në Serbi përkatësisht pas lajmit se Lëvizja studentore fitoi shumicën absolute në Beograd me rreth 52 për qind të votave. Siç raportojnë mediat e huaja, një kthesë historike politike ndodhi në Serbi pasi Aleksandar…

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25/10/2026 23:16

Kryeministri hungarez, Péter Magyar ka bërë një reagim vetëm me katër fjali, rreth kthesës së papritur të ngjarjeve natën e zgjedhjeve në Serbi përkatësisht pas lajmit se Lëvizja studentore fitoi shumicën absolute në Beograd me rreth 52 për qind të votave.

Siç raportojnë mediat e huaja, një kthesë historike politike ndodhi në Serbi pasi Aleksandar Vuçiq, presidenti i vendit i dorëhequr së fundmi, pranoi humbjen në zgjedhjet parlamentare të së dielës në mbrëmje.

Sipas parashikimeve fillestare të Ipsos-CeSID, Lista e Studentëve fitoi rreth 52 për qind të votave në një pjesëmarrje votuesish prej mbi 67 për qind.

Vuçiq tha në një transmetim të drejtpërdrejtë në televizionin publik serb: “Ne i humbëm zgjedhjet, Lista e Studentëve fitoi”.

Sipas vlerësimeve, lëvizja studentore mund të presë 138 vende në parlamentin e Beogradit me 250 anëtarë, ndërsa partia në pushtet do të marrë rreth 105 vende.

E kryeministri Péter Magyar reagoi pothuajse menjëherë ndaj rezultateve dhe zhvillimeve në rrugë në faqen e tij në rrjetet sociale.

Péter Magyar reagoi ndaj njoftimit të Vuçiq në faqen e tij në Facebook menjëherë më pas, në postimin e tij, duke krahasuar rezultatin serb me fitoren e Partisë Tisza në prill.

Ai shkroi: “Në Serbi, Aleksandar Vuçiq njoftoi humbjen e tij. Lista e Studentëve fiton shumicën absolute në zgjedhje. Festimet kanë filluar në rrugët anembanë Serbisë. A ju duket e njohur kjo?”.

Siç vënë theksin mediat e huaja, marrëdhënia midis udhëheqësve të dy vendeve nuk ka qenë “pa re” kohët e fundit, dhe marrëdhënia midis politikës së brendshme serbe dhe dy politikanëve është shfaqur drejtpërdrejt edhe gjatë fushatës zgjedhore hungareze.

Për vite me radhë, Vuçiq konsiderohej një nga aleatët më të ngushtë të huaj të ish-kryeministrit Viktor Orbán në rajon.

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