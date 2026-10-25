Reali me fitore të madhe në “Camp Nou”, Mbappe ia fiton “El Clasicon” me dygolësh
Dy golat e Kylian Mbappes ia siguruan Real Madridit fitoren 2-1 ndaj Barcelonës në “El Clasicon” e 265-të, ndërsa “Los Blancos” i ndalën rivalët e tyre të përbetuar që të bëheshin klubi i parë në historinë e La Ligës që i fiton 10 ndeshjet e para të sezonit. Barcelona, që kryeson kampionatin, ishte skuadra që…
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Dy golat e Kylian Mbappes ia siguruan Real Madridit fitoren 2-1 ndaj Barcelonës në “El Clasicon” e 265-të, ndërsa “Los Blancos” i ndalën rivalët e tyre të përbetuar që të bëheshin klubi i parë në historinë e La Ligës që i fiton 10 ndeshjet e para të sezonit.
Barcelona, që kryeson kampionatin, ishte skuadra që synonte të shkruante historinë, por mundësinë e parë e pati Madridi, kur Arda Guler e interceptoi pasimin e gabuar të Pedrit dhe vrapoi drejt zonës së penalltisë, përpara se ta dërgonte goditjen mbi traversë.
Ky rast do ta inkurajonte Jose Mourinhon, i cili po drejtonte në “El Clasicon” e tij të parë që nga marsi i vitit 2013, por trajneri gjithmonë i paparashikueshëm i “Los Blancos” mori vërejtjen e parë nga gjyqtari Juan Martinez Munuera pas vetëm 10 minutash, pasi protestoi për një faull të akorduar kundër Aurelien Tchouamenit.
Barcelona pësoi një goditje në minutën e 30-të, kur mbrojtësi i djathtë Xavi Espart u rrëzua i lënduar dhe u zëvendësua nga Alejandro Balde.
Duke synuar ta shfrytëzonte këtë situatë, Mbappe provoi me një volej akrobatik, por e dërgoi topin mbi traversë, përpara se Anthony Gordon ta detyronte Andriy Lunin të intervenonte me një pritje ndaj goditjes së tij pranë shtyllës së afërt.
Lunin po e zhvillonte paraqitjen e tij të parë këtë sezon, pasi Thibaut Courtois ishte lënë jashtë për shkak të gripit.
Megjithatë, Mbappe më në fund e shënoi golin e tij të 10-të në kampionat këtë sezon, katër minuta para përfundimit të pjesës së parë, në rrethana me fat.
Gerard Martin tentoi ta largonte topin, por ai goditi golashënuesin më të mirë të Madridit nga vetëm gjashtë metra dhe përfundoi në rrjetë.
Pjesa e parë përfundoi me një mori rastesh, pasi Lamine Yamal dhe Yan Diomande goditën jashtë, ndonëse ishin në pozita të mira.
Me golin e radhës që mund të ishte vendimtar, tifozët e Barcelonës e ngritën zërin në minutat e para të pjesës së dytë.
Ata u shpërblyen në minutën e 61-të, kur golashënuesi më i mirë i Blaugranëve, Raphinha, e pranoi topin brenda zonës dhe e dërgoi në këndin e largët, duke shënuar golin e tij të 15-të në të gjitha garat këtë sezon.
“Los Blancos” tentuan të kundërpërgjigjeshin menjëherë, por Joan Garcia e ndali goditjen e shpejtë të Gulerit.
Megjithatë, Barcelona ishte në moment të mirë dhe Lunin bëri një pritje të jashtëzakonshme refleksive për ta ndalur goditjen me kokë të Martinit. Yamal goditi ngushtë pranë shtyllës, ndërsa goditja e Frenkie de Jongut u bllokua në minutat e fundit.
Por Mbappe ia siguroi fitoren Real Madridit tri minuta para fundit, kur Eduardo Camavinga e mposhti Garcian në garën për topin e pasuar në thellësi dhe e ktheu atë për bashkëkombësin e tij francez, i cili e dërgoi topin në rrjetë nga afërsia.
Kjo ishte fitorja e parë e Real Madridit në “Nou Camp” që nga tetori i vitit 2023 dhe vetëm e dyta në tetë përballjet e fundit direkte, ku ka pësuar gjashtë humbje.
Ndërkohë, Mourinho e zgjati serinë e tij pa humbje ndaj Blaugranëve si trajner i Madridit në gjashtë ndeshje, me katër fitore dhe dy barazime.
“Los Blancos” mbeten në vendin e tretë në tabelë, por tani janë vetëm tri pikë prapa rivalëve të tyre, të cilëve iu ndërpre në mënyrë dramatike seria prej 23 fitoreve radhazi në shtëpi në kampionat.