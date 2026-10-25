“Burri iu arrestua për dhunë në familje, kur u kthye në shtëpi kunati e vrau me një mjet të fortë” – Detaje nga vrasja e rëndë në Vitomericë

Policia e Kosovës, ka dhënë detaje në lidhje me vrasjen e rëndë që ka ndodhur sot në Vitomericë të Pejës. Përmes një komunikate për media, ata kanë njoftuar se rreth orës 19:00, Policia ishte njoftuar për një rast të dhunës në familje në të njëjtën familje. Viktima është shoqëruar në stacion policor, ku është intervistuar…

Lajme

25/10/2026 23:32

Policia e Kosovës, ka dhënë detaje në lidhje me vrasjen e rëndë që ka ndodhur sot në Vitomericë të Pejës.

Përmes një komunikate për media, ata kanë njoftuar se rreth orës 19:00, Policia ishte njoftuar për një rast të dhunës në familje në të njëjtën familje. Viktima është shoqëruar në stacion policor, ku është intervistuar dhe është arrestuar bashkëshorti i familjes si i dyshuar i cili është ndalur në mbajtje për 48 orë.

Sipas Policisë, viktima me vullnetin e saj, është dërguar në shtëpinë e saj në Vitomericë.

“Rreth orës 21:10, jemi njoftuar se e njëjta është gjetur pa shenja jete. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore dhe ekipi mjekësor, i cili ka konstatuar vdekjen e viktimës. Bazuar në të dhënat fillestare, dyshohet se vdekja e saj ka ardhur si pasojë e goditjeve me një mjet të fortë. Personi i dyshuar për rastin e dytë (i cili dyshohet se është kunati i saj) ndodhet në arrati. Për rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit, që po ashtu ka dalë në vendin e ngjarjes. Aktualisht janë duke u ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit dhe lokalizimin e arrestimin e personit të dyshuar”, ka njoftuar Policia.

Në lidhje me këtë rast, detaje ka dhënë edhe zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi.

“Ka ndodhur një vrasje, ndërsa në vendin e ngjarjes kanë dalë zyrtarë të Policisë së Kosovës, me të gjitha njësitë relevante, si dhe kryeprokurorja dhe prokurorja e Krimeve të Rënda”, deklaroi Nikçi. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2026

Kryesia e Kuvendit mblidhet nesër, në rend dite projektligji për buxhetin...

October 25, 2026

BE-ja uron Listën Studentore dhe shpreh gatishmërinë për të mbështetur reformat...

October 25, 2026

Kurti uron “Koalicionin Shqiptar” për rezultatin e zgjedhjeve: Bashkimi politik shqiptarë...

October 25, 2026

“Uroj të mos jepni llogari pasi të jetë marrë jeta ime”...

October 25, 2026

Meloni mund të japë dorëheqje në mars 2027, Italia drejt zgjedhjeve...

October 25, 2026

Trump hedh votën e parakohshme për zgjedhjet e mesmandatit në Florida,...

Lajme të fundit

Kryesia e Kuvendit mblidhet nesër, në rend dite...

BE-ja uron Listën Studentore dhe shpreh gatishmërinë për...

Kurti uron “Koalicionin Shqiptar” për rezultatin e zgjedhjeve:...

“Uroj të mos jepni llogari pasi të jetë...