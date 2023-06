Laporta i konfirmon financat e dobëta të Barcelonës: S’kemi para për Kimmich dhe Brozovic

Në një intervistë për Onze TV, Laporta tha se gjendja financiare e klubit katalunas nuk është aq e mirë sa për të shpresuar blerje, shkruan Lajmi.net

“Brozovic, Zubimendi dhe Kimmich janë shumë të shtrenjtë. Këto marrëveshje nuk mund të ndodhin për shkak të financave”, u përgjigj Laporta.

Kujtojmë që Barcelona ka zyrtarizuar para disa dite mesfushorin e Kombëtares së Gjermanisë, Ilkay Gundogan./Lajmi.net/

Barça president Laporta confirms that Brozović won’t join the club 🔵🔴 #FCB

“Brozović, Zubimendi and Kimmich are too expensive — these deals are not happening due to the financial package required”, told @OnzeTv3. pic.twitter.com/3sUFvStyG7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023