Murati tregon se çka ka “merak” Kurti: Thotë se kryeministri do ardhjen e Trump, që të ndeshet me të Valon Murati nga Lëvizja për Bashkim (LB), ka thënë të enjte në “Pressing” të T7 se kryeministri i Kosovës Albin Kurti e pret me dëshirë ardhjen e Donald Trump’it në krye të SHBA-ve. Kjo siç thotë Murati për një “Ndeshje të Madhe”, pasi sipas tij e ka thënë edhe më parë se Kurti nuk e…