Kurti takohet me admiralin amerikan të NATO-s: Biseduam për situatën e sigurisë dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka bërë të ditur se ka pritur në takim admiralin amerikan George M. Wikoff, komandant i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate të NATO-s në Napoli të Italisë, i cili shoqërohej nga komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ulutaş. Përmes një postimi, Kurti tha se ky ishte takimi i dytë me admiralin Wikoff, pas atij të zhvilluar në janar, transmeton lajmi.net. Ai shprehu…

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28/07/2026 11:14

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka bërë të ditur se ka pritur në takim admiralin amerikan George M. Wikoff, komandant i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate të NATO-s në Napoli të Italisë, i cili shoqërohej nga komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ulutaş.

Përmes një postimi, Kurti tha se ky ishte takimi i dytë me admiralin Wikoff, pas atij të zhvilluar në janar, transmeton lajmi.net.

Ai shprehu mirënjohjen për rolin e NATO-s në ruajtjen e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë, duke vlerësuar gjithashtu kontributin e Aleancës për paqen e qëndrueshme dhe stabilitetin afatgjatë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Sipas Kurtit, gjatë takimit është diskutuar për situatën aktuale të sigurisë, si dhe për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe NATO-s.

Postimi i plotë:

Pas takimit tonë të parë në janar, pata nderin ta pres sërish në Zyrën e Kryeministrit admiralin amerikan George M. Wikoff, komandant i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate të NATO-s në Napoli të Italisë, i cili ishte i shoqëruar nga komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ulutaş.
Ne jemi mirënjohës për përkushtimin e NATO-s për mjedis të qetë e të sigurt për të gjithë qytetarët dhe të gjitha komunitetet, si dhe për kontributin e vazhdueshëm për paqen e qëndrueshme dhe stabilitetin afatgjatë në Republikën tonë dhe mbarë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Me admiralin Wikoff biseduam për situatën e sigurisë dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve tona dhe NATO-s./lajmi.net/

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