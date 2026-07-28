Ministri francez Hadad viziton KFOR-in: Prezenca e Aleancës dëshmon përkrahjen evropiane për stabilitetin në Kosovë

Ministri francez për Evropën, Benjamin Hadad, gjatë vizitës së tij zyrtare në Kosovë ka qëndruar edhe në selinë qendrore të KFOR-it. Hadad ka shprehur mirënjohjen për ushtarët francezë të angazhuar në kuadër të misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, duke vlerësuar rolin e KFOR-it në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajon. “Shpreha mirënjohjen time…

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28/07/2026 11:23

Ministri francez për Evropën, Benjamin Hadad, gjatë vizitës së tij zyrtare në Kosovë ka qëndruar edhe në selinë qendrore të KFOR-it.

Hadad ka shprehur mirënjohjen për ushtarët francezë të angazhuar në kuadër të misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, duke vlerësuar rolin e KFOR-it në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajon.

“Shpreha mirënjohjen time për ushtarët tanë francezë të vendosur në Kosovë. Kjo forcë e armatosur shumëkombëshe është shembull i mbështetjes evropiane për stabilitetin rajonal”, ka shkruar Hadad.

Ai ka theksuar se prania e KFOR-it në Kosovë përfaqëson angazhimin e Evropës për paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. /Lajmi.net/

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