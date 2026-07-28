Evropa nën alarm nga zjarret, mijëra hektarë pyje përfshihen nga flakët

Një valë e fuqishme zjarresh ka përfshirë disa vende të Evropës, duke shkaktuar dëme të mëdha në zona pyjore, duke detyruar evakuimin e banorëve dhe duke vënë në gatishmëri autoritetet përballë temperaturave të larta dhe kushteve të vështira atmosferike. Zjarret kanë prekur veçanërisht rajonet e Evropës Jugore, ku thatësira e zgjatur, erërat e forta dhe…

Bota

28/07/2026 10:58

Një valë e fuqishme zjarresh ka përfshirë disa vende të Evropës, duke shkaktuar dëme të mëdha në zona pyjore, duke detyruar evakuimin e banorëve dhe duke vënë në gatishmëri autoritetet përballë temperaturave të larta dhe kushteve të vështira atmosferike.

Zjarret kanë prekur veçanërisht rajonet e Evropës Jugore, ku thatësira e zgjatur, erërat e forta dhe temperaturat ekstreme kanë krijuar kushte ideale për përhapjen e shpejtë të flakëve, raporton Reuters.

Ekipet e zjarrfikësve, mbështetur nga helikopterë dhe avionë për shuarjen e zjarreve, po punojnë vazhdimisht për të vënë nën kontroll situatën.

Në disa zona, autoritetet kanë urdhëruar largimin e banorëve nga shtëpitë e tyre për shkak të rrezikut nga zjarret, ndërsa janë mbyllur edhe disa rrugë e zona turistike.

Autoritetet evropiane kanë shtuar bashkëpunimin përmes mekanizmave të përbashkët të emergjencave, duke dërguar ekipe dhe pajisje në zonat më të prekura.

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