Evropa nën alarm nga zjarret, mijëra hektarë pyje përfshihen nga flakët
Një valë e fuqishme zjarresh ka përfshirë disa vende të Evropës, duke shkaktuar dëme të mëdha në zona pyjore, duke detyruar evakuimin e banorëve dhe duke vënë në gatishmëri autoritetet përballë temperaturave të larta dhe kushteve të vështira atmosferike. Zjarret kanë prekur veçanërisht rajonet e Evropës Jugore, ku thatësira e zgjatur, erërat e forta dhe…
Bota
Një valë e fuqishme zjarresh ka përfshirë disa vende të Evropës, duke shkaktuar dëme të mëdha në zona pyjore, duke detyruar evakuimin e banorëve dhe duke vënë në gatishmëri autoritetet përballë temperaturave të larta dhe kushteve të vështira atmosferike.
Zjarret kanë prekur veçanërisht rajonet e Evropës Jugore, ku thatësira e zgjatur, erërat e forta dhe temperaturat ekstreme kanë krijuar kushte ideale për përhapjen e shpejtë të flakëve, raporton Reuters.
Ekipet e zjarrfikësve, mbështetur nga helikopterë dhe avionë për shuarjen e zjarreve, po punojnë vazhdimisht për të vënë nën kontroll situatën.
Në disa zona, autoritetet kanë urdhëruar largimin e banorëve nga shtëpitë e tyre për shkak të rrezikut nga zjarret, ndërsa janë mbyllur edhe disa rrugë e zona turistike.
Autoritetet evropiane kanë shtuar bashkëpunimin përmes mekanizmave të përbashkët të emergjencave, duke dërguar ekipe dhe pajisje në zonat më të prekura.