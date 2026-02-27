Kurti pret në takim kryetaren e AShAK-ut Justina Shiroka Pulën, diskutohet thellimi i bashkëpunimit institucional

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, Përparim Kryeziu, ka pritur në takim kryetaren e Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës (AShAK), Justina Shiroka Pula. Në takim morën pjesë edhe nënkryetari i Akademisë, Fejzullah Krasniqi, si dhe Sekretari Shkencor, Bardh Rugova. Kryetarja Shiroka Pula e uroi…

Lajme

27/02/2026 13:53

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, Përparim Kryeziu, ka pritur në takim kryetaren e Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës (AShAK), Justina Shiroka Pula.

Në takim morën pjesë edhe nënkryetari i Akademisë, Fejzullah Krasniqi, si dhe Sekretari Shkencor, Bardh Rugova.

Kryetarja Shiroka Pula e uroi kryeministrin për mandatin e ri qeverisës dhe e falënderoi për pjesëmarrjen e tij të vazhdueshme në aktivitetet e AShAK-ut. Ajo prezantoi punën, prioritetet dhe planet e Akademisë, duke theksuar gatishmërinë për bashkëpunim me institucionet shtetërore në funksion të interesit publik dhe zhvillimit të vendit, përmes ekspertizës profesionale që ofron ky institucion.

Nga ana e tij, kryeministri Kurti e uroi Shiroka Pulën për detyrën e re, duke i dëshiruar suksese në drejtimin e Akademisë. Ai nënvizoi se arsimi dhe drejtësia mbeten ndër prioritetet kryesore të Qeverisë, duke shtuar se bashkëpunimi me AShAK-un mund të kontribuojë në një hov të ri zhvillimor për vendin.

Gjatë takimit u diskutua për zhvillimet aktuale, progresin dhe sfidat me të cilat përballet Kosova, ndërsa palët u pajtuan që të mbajnë komunikim të rregullt për thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional.

Njoftimi i plotë: 

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, Përparim Kryeziu, mirëpriti Kryetaren e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademike Justina Shiroka Pula, së bashku me nënkryetarin e Akademisë, akademik Fejzullah Krasniqi, dhe Sekretarin Shkencor, akademik Bardh Rugova.

Kryetarja Shiroka Pula e uroi kryeministrin Kurti për mandatin e ri qeverisës dhe e falënderoi për pjesëmarrjen e vazhdueshme në aktivitetet e AShAK-ut. Ajo e njoftoi kryeministrin për punën, planet dhe prioritetet e institucionit që drejton, si dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim të AShAK-ut me institucionet shtetërore për nevojat dhe interesat e vendit, përmes ekspertizës që ofron Akademia.

Kryeministri gjithashtu e uroi kryetaren Shiroka Pula për detyrën e saj të re dhe i dëshiroi suksese në punë. Ai theksoi prioritetet e Qeverisë, ndër to arsimin dhe drejtësinë, si dhe rëndësinë e tyre për një hov të ri të zhvillimit të vendit, por edhe rolin që bashkëpunimi me AShAK-un mund të luajë në këtë drejtim.

Diskutuan për zhvillimet, progresin dhe sfidat në vend, dhe u pajtuan të mbajnë komunikim të rregullt për thellimin e bashkëpunimit./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 27, 2026

Gashi i AVONET pyet Presidenten: Pse ende nuk e ke nënshkruar...

February 27, 2026

Udhëtoni nga Memmingen në Prishtinë me oferta të veçanta nga PrishtinaTicket!...

February 27, 2026

Gjykata Supreme lë në fuqi dënimin me burgim të përjetshëm ndaj...

February 27, 2026

​Talebanët afganë pretendojnë se kanë vrarë 50 ushtarë pakistanezë

February 27, 2026

“Nuk kam fluturuar kurrë me avionin e tij dhe as nuk...

February 26, 2026

Në Zug të Zvicrës kosovari u dënua me 12 vjet burgim për tentim vrasje

Lajme të fundit

Gashi i AVONET pyet Presidenten: Pse ende nuk...

Udhëtoni nga Memmingen në Prishtinë me oferta të...

Gjykata Supreme lë në fuqi dënimin me burgim...

Policia e Kosovës i përgënjeshtron raportimet e mediave...