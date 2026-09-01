Qeveria shpenzon mbi 200 milionë euro më shumë se vitin e kaluar

Agjencia e Statistikave të Kosovës bën të ditur se gjithsej të hyrat e Qeverisë së Përgjithshme në TM2 2026 ishin 974.7 milionë euro, ndërsa të hyrat në TM2 2025 ishin 972.6 milionë euro. Sipas ASK-së, pjesën më të madhe të të hyrave e përbëjnë tatimet në produkte, të cilat paraqesin 67% të gjithsej të hyrave,…

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01/09/2026 19:50

Agjencia e Statistikave të Kosovës bën të ditur se gjithsej të hyrat e Qeverisë së Përgjithshme në TM2 2026 ishin 974.7 milionë euro, ndërsa të hyrat në TM2 2025 ishin 972.6 milionë euro.

Sipas ASK-së, pjesën më të madhe të të hyrave e përbëjnë tatimet në produkte, të cilat paraqesin 67% të gjithsej të hyrave, tatimet rrjedhëse në të ardhura 18%, aktivet dhe detyrimet financiare 7%, ndërsa pjesa e mbetur është shpërndarë në kategori tjera të të hyrave.

Shpenzimet e Qeverisë më të mëdha në TM2 2026 krahasuar me TM2 2025

Gjithashtu sipas ASK-së, gjithsej shpenzimet e Qeverisë së Përgjithshme në TM2 2026 ishin 997.9 milion euro, ndërsa shpenzimet në TM2 2025 ishin 784.9 milionë euro.

Po ashtu sipas ASK-së, pjesën më të madhe të shpenzimeve e përbëjnë kontributet sociale dhe përfitimet me 36%, kompensimi i punëtorëve me 24%, konsumi i ndërmjetëm 13%, ndërsa pjesa e mbetur e shpenzimeve është shpërndarë në kategori tjera të shpenzimeve.

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