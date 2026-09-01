Vdes nëna e deputetit Besnik Tahiri
Deputetit të Aleancës, Besnik Tahiri i ka vdekur nëna. Lajmin për këtë e ka dhënë ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj. “Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të Hasime Tahirit, nënës së kolegut tonë, Besnik Tahiri. Në këto momente dhimbjeje, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Tahiri, bashkëshortit Ruzhdiut, djemve Besnikut dhe Ilirit,…
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Deputetit të Aleancës, Besnik Tahiri i ka vdekur nëna.
Lajmin për këtë e ka dhënë ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj.
“Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të Hasime Tahirit, nënës së kolegut tonë, Besnik Tahiri. Në këto momente dhimbjeje, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Tahiri, bashkëshortit Ruzhdiut, djemve Besnikut dhe Ilirit, të afërmve dhe miqve. Zoti u dhashtë forcë për ta përballuar dhimbjen! Nëna Hasime u prehtë në paqe!”, ka shkruar Haradinaj. /Lajmi.net/
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