Vdes nëna e deputetit Besnik Tahiri

Deputetit të Aleancës, Besnik Tahiri i ka vdekur nëna. Lajmin për këtë e ka dhënë ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj. “Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të Hasime Tahirit, nënës së kolegut tonë, Besnik Tahiri. Në këto momente dhimbjeje, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Tahiri, bashkëshortit Ruzhdiut, djemve Besnikut dhe Ilirit,…

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01/09/2026 20:02

Deputetit të Aleancës, Besnik Tahiri i ka vdekur nëna.

Lajmin për këtë e ka dhënë ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj.

“Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të Hasime Tahirit, nënës së kolegut tonë, Besnik Tahiri. Në këto momente dhimbjeje, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Tahiri, bashkëshortit Ruzhdiut, djemve Besnikut dhe Ilirit, të afërmve dhe miqve. Zoti u dhashtë forcë për ta përballuar dhimbjen! Nëna Hasime u prehtë në paqe!”, ka shkruar Haradinaj. /Lajmi.net/

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