Dronët rusë në Estoni, NATO ngre bombarduesit në qiell
Avionët luftarakë të NATO-s u ngritën në fluturim si përgjigje ndaj pranisë së dronëve në hapësirën ajrore të Estonisë mëngjesin e së martës. Kështu njoftuan Forcat e Mbrojtjes së Estonisë. Mesazhe publike paralajmëruese për kërcënime të mundshme nga ajri u dërguan te banorët e qarqeve Lääne-Viru dhe Ida-Viru në Estoninë lindore rreth orës 03:00 të…
Bota
Avionët luftarakë të NATO-s u ngritën në fluturim si përgjigje ndaj pranisë së dronëve në hapësirën ajrore të Estonisë mëngjesin e së martës. Kështu njoftuan Forcat e Mbrojtjes së Estonisë.
Mesazhe publike paralajmëruese për kërcënime të mundshme nga ajri u dërguan te banorët e qarqeve Lääne-Viru dhe Ida-Viru në Estoninë lindore rreth orës 03:00 të mëngjesit të së martës, dhe më vonë u zgjeruan edhe për qarqet Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru dhe Põlva.
Mesazhet u kërkonin banorëve të “kërkonin strehim nëse shihnin ndonjë dron”.
Alarme të mëparshme janë lëshuar kur dronët sulmues ukrainas kanë devijuar nga kursi i tyre – shpesh për shkak të bllokimit të sinjalit GPS – gjatë sulmeve ndaj infrastrukturës ruse të naftës në bregdetin e Baltikut. Të martën në mëngjes, banorët në Estoninë lindore raportuan se dëgjuan avionë luftarakë që fluturonin mbi zonat e tyre.
Koloneli Uku Arold, kreu i Departamentit të Komunikimit Strategjik të Forcave të Mbrojtjes së Estonisë (EDF), i tha ERR-së se dronët kishin shkelur hapësirën ajrore të Estonisë dhe se avionët luftarakë të Forcave Ajrore Turke – të stacionuar në bazën ajrore estoneze “Ämari” si pjesë e misionit të rotacionit të NATO-s për mbrojtjen ajrore – u ngritën menjëherë në fluturim si përgjigje. Ministri i Punëve të Jashtme, Margus Tsahkna (Eesti 200), gjithashtu deklaroi se dronët kishin “hyrë në hapësirën ajrore estoneze”.
“NATO reagoi me shpejtësi dhe saktësisht sipas planit”, shkroi ai në platformën X. “Aleanca është vigjilente dhe e gatshme të mbrojë territorin e aleatëve. Incidente të tilla janë pasojë e drejtpërdrejtë e luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës dhe nënvizojnë nevojën për të shtuar presionin ndaj Rusisë që ajo t’i japë fund agresionit të saj.”
Të martën në mëngjes u dha gjithashtu një alarm për hapësirën ajrore në distriktin lindor të Alūksne-s në Letoni, ndërsa Forcat e Mbrojtjes së Finlandës kufizuan fluturimet dhe lundrimin në pjesën lindore të Gjirit të Finlandës si masë paraprake ndaj pranisë së mundshme të dronëve.